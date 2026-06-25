Expertos señalan la posible relación entre la adherencia a la Dieta Mediterránea y un menor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer

La Dieta Mediterránea, la inteligencia artificial y la nutrición de precisión centran la segunda jornada del Congreso Nacional de la SEÑ XXXV Congreso de la SEÑ

Investigadores presentan modelos basados en inteligencia artificial capaces de identificar diferentes perfiles glucémicos a partir de datos de monitorización continua de glucosa

La rectora de la Universidad de Valladolid inauguró ayer oficialmente el Congreso, la principal cita científica en el ámbito de la nutrición que se celebrará en España en 2026

La alimentación puede desempeñar un papel decisivo en algunos de los grandes retos sanitarios del siglo XXI, desde la prevención del deterioro cognitivo y las enfermedades crónicas hasta la promoción de un envejecimiento saludable. Estas cuestiones centran la segunda jornada del XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), que reúne en Valladolid a más de 250 investigadores y profesionales para presentar los últimos avances en nutrición, salud y sostenibilidad. La rectora de la Universidad de Valladolid, la Dra. Pilar Garcés García inauguró ayer oficialmente el congreso, la principal cita científica en el ámbito de la nutrición que se celebrará en España en el año 2026.

En este contexto, la Dieta Mediterránea protagoniza una de las sesiones científicas más destacadas del programa. Bajo la moderación de la Dra. María Dolores Mesa García, las investigadoras Dra. Alicia Moreno Ortega, Dra. María Dolores Raigón Jiménez y Dra. Ruth Hornedo Ortega revisan la evidencia científica sobre los efectos de este patrón alimentario en la salud y la sostenibilidad. Entre los aspectos analizados figura la asociación observada entre una mayor adherencia a la Dieta Mediterránea y un menor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer, según los estudios revisados en la ponencia sobre el papel de los polifenoles del aceite de oliva en la neurodegeneración.

La jornada también incorpora nuevas evidencias sobre salud materna y prevención cardiometabólica. En una de las comunicaciones científicas presentadas en el congreso, investigadores de la cohorte San Carlos analizan la influencia de los hábitos de vida durante y después del embarazo sobre la aparición de síndrome metabólico años después del parto. Los resultados refuerzan el papel de la alimentación saludable durante la gestación como una oportunidad para mejorar la salud metabólica de las mujeres a largo plazo.

Nutrición de precisión

La nutrición de precisión y la aplicación de la inteligencia artificial a la salud constituyen otro de los ejes científicos de la jornada. La Dra. Ana Ramírez de Molina y la Dra. Lidia Daimiel Ruiz, junto al Dr. Alberto Dávalos Herrera, presentan nuevos avances en el desarrollo de estrategias nutricionales personalizadas basadas en biomarcadores, monitorización metabólica e inteligencia artificial. Entre los trabajos presentados figura un modelo capaz de identificar distintos perfiles glucémicos mediante técnicas de aprendizaje automático aplicadas a datos de monitorización continua de glucosa, así como nuevas aproximaciones para utilizar exosomas como herramientas de diagnóstico y personalización nutricional.

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria constituye otro de los ejes destacados de la jornada. En el Simposio «Seguridad Alimentaria y evaluación de riesgos alimentarios para la salud», el Dr. Rafael Urrialde de Andrés revisa los procedimientos científicos utilizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para evaluar la seguridad de los aditivos alimentarios y establecer las correspondientes Ingestas Diarias Admisibles. Por su parte, el Dr. Santiago Navas Carretero presenta los resultados del proyecto europeo SWEET, que muestran cómo la utilización de edulcorantes y potenciadores del dulzor en sustitución del azúcar puede facilitar el mantenimiento de una alimentación con menor contenido en azúcares y contribuir al control del peso corporal dentro de patrones dietéticos saludables. Los resultados analizados también indican que no se observaron efectos adversos relevantes sobre la microbiota intestinal en las condiciones evaluadas. La sesión se completa con la intervención del Dr. Rafael Moreno Rojas, quien analiza el proceso de evaluación y autorización de nuevos alimentos en la Unión Europea y su potencial contribución a la mejora de la calidad nutricional de la dieta.

Envejecimiento saludable

La jornada aborda además los desafíos del envejecimiento saludable mediante un simposio moderado por el Dr. Juan Mielgo Ayuso. La Dra. Margarita Pérez Ruiz y la Dra. Raquel Pedrero Chamizo, junto con el Dr. Javier Modrego Martín, analizan cuestiones relacionadas con el envejecimiento asociado a enfermedades crónicas, el papel del ejercicio físico en la prevención de la ansiedad y la depresión y la interacción entre microbiota intestinal, actividad física y fragilidad en personas mayores. Los expertos destacan la importancia de la actividad física como herramienta esencial para preservar la salud física y mental a lo largo de la vida.

Sobre la SEÑ

Con 47 años de trayectoria científica y académica, la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) es una de las sociedades científicas de referencia en el ámbito de la nutrición, alimentación y salud en España. La SEÑ promueve el desarrollo de la investigación científica en materia de nutrición, alimentación y salud como una ciencia multidisciplinar aplicada. Actualmente es la única sociedad científica española que es miembro de la International Union of Nutritional Sciences (IUNS) y de la Federation of European Nutrition Societies (FENS).

REFERENCIAS

Moreno Ortega A. Coherencia de los test de adherencia a la Dieta Mediterránea (S4-01). XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), Valladolid, 2026.

Raigón Jiménez MD. Valores nutricionales según la temporalidad de los alimentos. Validación para la sostenibilidad (S4-02). XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), Valladolid, 2026.

Hornedo Ortega R, Gulabrai-Díaz S, Troncoso AM. Aceite de oliva: el papel clave de sus polifenoles en la neurodegeneración (S4-03). XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), Valladolid, 2026.

Moreno-Ortega A et al. Tests to validate adherence to the Mediterranean diet (S4-01); Raigón M.D. Nutritional values according to food seasonality. Validation for sustainability (S4-02); Gulabrai-Díaz S, Troncoso AM, Hornedo-Ortega R. Olive oil: the key role of its polyphenols in neurodegeneration (S4-03).

López Plaza B. Predictive value of postpartum lifestyle habits for metabolic syndrome six years after delivery: insights from the San Carlos cohort (O5-01).

Ramírez de Molina A. Nutritional formulations for precision nutrition in cancer patients (S8-01); Daimiel L. Leveraging AI and LLMs for Precision Nutrition (S8-02); Dávalos A. Turning exosomes into tools for precision nutrition (S8-03).

Urrialde R. Scientific evaluation of additives. The approval of the Acceptable Daily Intakes by EFSA (S5-01); Navas-Carretero S. Sweeteners and sweetness enhancers. Results of the SWEET study on weight management and safety. Impact on the gut microbiota (S5-02); Moreno-Rojas R. The European Union’s Novel Food Framework: A Gateway to Enhanced Nutritional Quality (S5-03).

Pérez-Ruíz M. Ageing with a chronic illness: the example of cystic fibrosis (S9-01); Pedrero-Chamizo R. Exercise and mental health (S9-02); Modrego J. Gut microbiota, exercise and frailty (S9-03).

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