Dreambeach se clausura con más de 90.000 personas que han pasado por el recinto almeriense de El Toyo-Retamar desde el jueves 7 y hasta el sábado 9 de agosto. 12 millones de impacto en territorio.

Will Smith pone el broche final de la 11º edición



Nathy Peluso con su Club Grasa, Marco Carola, Fatboy Slim, Candy Cox o Chelina Manuhutu, protagonistas de la última jornada del festival

Dreambeach clausuró su edición nº 11 en Almería con un total de asistentes de 90.000 que han disfrutado de los conciertos y sesiones desde el jueves 7 y hasta el sábado 9 de agosto. Tres intensas jornadas con un denominador común, la música electrónica que ha articulado una vez más la programación del festival desde su arranque el pasado jueves. Una edición que se clausura con la jornada con mayor asistencia de público.



La última noche de Dreambeach tenía como reclamo a la estrella internacional Will Smith. El granadino Anthony Z arrancó la programación del MainStage, seguido Nathy Peluso presenta Club Grasa. Con un cuerpo de baile sobre el escenario Peluso junto a Badsista B2B Kebra ha reproducido el espíritu de un club sobre el escenario de Dreambeach. El turno para el rapero americano atrapó al público con un espectáculo de primer nivel, basado en el hip hop clásico, en el que no han faltado hits como ‘MIB’ o una colaboración en exclusiva sobre el escenario con India Martínez. Fatboy Slim ha brillado con un directo donde ha destacado el montaje audiovisual seguido del nuevo directo CTRL ALT DELETE de Don Diablo, o el set Dj Nano que despidió este espacio del festival.



Dreams Tent comenzó con sets como Alex Lennon o el B2B de Hector Couto y Rendher, o la fuerza en el escenario de Mason Collective. Chelina Manuhutu, una de las más aclamadas de la noche, alargó su set, debido a la cancelación por enfermedad de Seth Troxler de última hora, tomando el mando Marco Carola en solitario que ha hilado el sonido más underground del festival con su característico sonido.



La programación del Open Air también ha sufrido cambios con la cancelación a última hora de Hol!, los sets mas frenéticos de la noche se han vivido en este escenario de la mano de Space Laces, Deekline & Wizard, Lady Max o Aida Blanco.



La organización calcula un impacto económico de 12 millones de euros en el área con un 60% de público llegado de fuera de Almería. Una producción con un equipo de más de doscientas personas y que ha trabajado con proveedores regionales y locales creando más de 1.400 empleos directos e indirectos durante todo el desarrollo logístico para un evento de esta dimensión.



El cartel de artistas de la 11ª edición ha apostado tanto por grandes nombres internacionales, pero también dando un espacio de relevancia a la escena nacional y local, en una nueva edición del festival del verano, Dreambeach 2025. Este año el festival ha contado con Punto Violeta y protocolo informativo para control de violencia de género, en coordinación con las fuerzas de orden público, además de la aplicación de seguridad y atención médica Serviall.

Con el patrocinio del INAEM, la Conserjeria de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.

ORGANIZA: Dreambeach 2025 AIE

PATROCINAN: Con el patrocinio de la Conserjería de Turismo, Cultura y Deporte de la JUNTA DE ANDALUCÍA. Cofinanciado con fondos europeos FEDER. CRUZCAMPO, NEGRITA, CUTTY SARK, RIVES, JOSÉ CUERVO y RIVES

COLABORAN: AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

MEDIOS OFICIALES: LOS 40 DANCE

