El 14 de octubre se celebrará en Pulpí la V edición de la Jornada sobre Agricultura Sostenible y Alimentación Saludable

Raquel Fernández

Primaflor y la Universidad de Almería ponen al consumidor en el foco de la transformación alimentaria.

El municipio almeriense de Pulpí volverá a ser el punto de encuentro del sector agroalimentario español de la mano de la Fundación Primaflor y la Universidad de Almería. Allí se va a desarrollar la V Jornada sobre Agricultura Sostenible y Alimentación Saludable. Será el 14 de octubre en sesión matinal. Este año lleva por título ‘El Consumidor como Eje Transformador de la Alimentación’.

Representantes de Primaflor y de su Cátedra han mantenido esta mañana un encuentro con el Rector de la Universidad de Almería, José Céspedes, para trasladarle los objetivos de la jornada, los contenidos y el panel de expertos que participarán. La delegación ha estado formada por Cecilio Peregrín, Director Corporativo de Primaflor y Consejero de la empresa, Juan Uribe y Miguel López, Director y Codirector, respectivamente, de la Cátedra Primaflor-UAL. Por parte de la universidad han acompañado al rector en este encuentro el vicerrector de Postgrado y Relaciones Institucionales, Fernando Carvajal.

En la edición de este año participarán profesionales y expertos de reconocido prestigio en el sector de la alimentación, hortofruticultura, distribución o la consultoría.

Abrirá el panel Ignacio González, Presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, quien ofrecerá una visión del sector a partir del contexto actual con la ponencia titulada ‘Levantando la mirada: una visión desde AECOC’.

Tras él tomará la palabra el especialista en mercados, César Valencoso, Consumer Insights Consulting de Kantar Worldpanel. Su intervención se centrará en las tendencias que conforman el actual mercado del consumo, a través de la ponencia ‘Quo Vadis Gran Consumo’. El programa se cerrará con una mesa redonda compuesta por destacados representantes del sector de la distribución alimentaria: José Antonio Benito, Presidente de Covirán; Santiago Pulgar, Director Comercial de Masymas; y Eusebio Rubio, Consejero de Ahorramás.

Durante el encuentro de esta mañana el Rector de la Universidad de Almería, José Céspedes, ha subrayado el importante papel que desempeña la Cátedra para canalizar el intercambio de conocimiento entre la Universidad y el tejido productivo agroalimentario representado por Primaflor, fruto del cual se generan este tipo de acciones de análisis y reflexión.

Desde Primaflor, su Director Corporativo, Cecilio Peregrín, ha puesto en valor esta jornada como «punto de encuentro del sector profesional nacional, que sitúa en el mapa a Almería y sus profesionales».

La V Jornada de Agricultura Sostenible y Alimentación Saludable está organizada por la Cátedra Primaflor – Universidad de Almería y ha ganado prestigio gracias a la calidad de sus ponentes y de los contenidos. A lo largo de las ediciones anteriores ya han participado en ella más de un millar de personas.

Acerca de Primaflor

Primaflor es una de las compañías referentes del sector agroalimentario español con una importante presencia internacional e íntimamente ligada a la innovación y la sostenibilidad.

Además, Primaflor está especializada en productos frescos como hortalizas de hoja, brotes y ensaladas de IV gama, contando casi 50 años de historia y disponiendo de una superficie de cultivo que se reparte entre varias provincias españolas, así como cuatro plantas de manipulación y procesado.