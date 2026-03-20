El subdelegado presenta en la Comisión de Asistencia al nuevo secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre Chicote

La Subdelegación del Gobierno acoge el encuentro del que forman parte los titulares de los servicios territoriales integrados y no integrados de la Administración General del Estado en la provincia

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presidido esta mañana la Comisión de asistencia al subdelegado, órgano colegiado donde se coordina periódicamente el trabajo de la Administración General del Estado, AGE, en Almería. Martín ha presentado al nuevo secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Antonio Hernández de la Torre Chicote, que sustituye en el cargo al anterior Juan Ramón Fernández Imbernón.

En su intervención, el subdelegado ha destacado esta reunión “como un espacio de coordinación, de encuentro y de trabajo conjunto esencial para seguir avanzando en nuestra labor como administración”. Durante el encuentro, el subdelegado ha querido agradecer “la labor y el compromiso de los responsables de las distintas unidades que trabajan por el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales periféricos”.

En la Comisión han intervenido el nuevo secretario general junto a la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, María del Mar Pérez Hernández, y el jefe de la Unidad Provincial de Carreteras, Eduardo Pérez Bueno.

Antonio Hernández nació en Sevilla y es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2004 pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha desempeñado diversos puestos de trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Ministerio de Hacienda. Desde el año 2019 hasta el marzo de 2026 ha sido jefe de la Dependencia Provincial de Trabajo e Inmigración en la Subdelegación del Gobierno en Almería.

¿Quién forma parte de la comisión de asistencia?

De este órgano colegiado forman parte los titulares de los órganos y servicios territoriales de la Administración General del Estado en la provincia, tanto los servicios integrados -Agricultura y Pesca, Industria y Energía, Sanidad y Política Social, Unidad contra la Violencia sobre la Mujer y Trabajo e Inmigración, área de la que depende la Oficina de Extranjería- y no integrados -entre ellos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el SEPE, la Seguridad Social, Fogasa, Hacienda, Defensa, Catastro, el INE, ISM, Carreteras, Costas, Centro Penitenciario, Abogacía del Estado, Capitanía Marítima, Tráfico, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Oficina Meteorológica, Abogacía del Estado, IGME, ICEX, Plataforma Solar de Almería (PSA), Telecomunicaciones y la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA).