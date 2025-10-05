El alcalde de El Ejido felicita y elogia a la Policía Nacional “que ponéis en juego vuestra propia integridad física para salvaguardar la de los demás”

La Plaza Mayor ha acogido el acto institucional de celebración del día del Cuerpo Policial, que ha arrancado con una solemne Misa y ha incluido la entrega de condecoraciones a agentes que han destacado y agradecimientos a personas e instituciones públicas y privadas por su colaboración

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha ensalzado la labor que realiza en el municipio la Policía Nacional durante la celebración del Patrón del Cuerpo Policial, los Santos Ángeles Custodios, cuyo acto institucional se ha celebrado en la Plaza Mayor y al que ha precedido una solemne Misa oficiada por el párroco Don Mariano Delgado.

Junto al alcalde de El Ejido, el acto ha contado también con la presencia del Comisario Jefe provincial de Almería, Antonio María Delgado de los Reyes; el Comisario Jefe de la Comisaría de El Ejido, José Antonio Roca Lezama; y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, así como autoridades civiles y militares.

El primer edil ha elogiado a la Policía Nacional, “que en vuestro día a día ponéis en juego vuestra propia integridad física para salvaguardar la de los demás”, al tiempo que ha valorado el gran trabajo de los más de 170 policías nacionales que conforman la Comisaría de El Ejido, así como el de todos los que a lo largo de los años han prestado servicio en El Ejido, “dedicando parte de vuestra vida a combatir la delincuencia y fomentar la convivencia”.

De igual forma, Góngora ha felicitado a los agentes que han sido distinguidos con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco por actuaciones extraordinarias”, haciéndola extensiva a todas las unidades y brigadas que forman la Comisaría de El Ejido y “que trabajáis para que nuestro municipio sea cada día más seguro”.

El máximo responsable municipal ha incidido en que se trata de “un servicio público vital para la vida de miles de familias, velando por su seguridad e integridad” y ha calificado a la Institución como “cercana, comprometida y profundamente integrada en la vida de nuestra sociedad”.

Una sociedad ejidense que el alcalde ha definido como “tolerante, abierta, plural y muy trabajadora”, si bien también ha recordado que El Ejido “es un municipio extenso, con una población flotante de más de 100.000 habitantes, con un fuerte componente de presión migratoria ilegal y un extraordinario dinamismo económico y social”, que requiere de un intenso y continuo trabajo diario coordinado, transversal y conjunto en materia de cohesión social y seguridad, ha señalado el alcalde.

De esta manera, Góngora ha incidido en que las funciones que desempeñan Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil “es fundamental para nuestro progreso social y económico” y “un factor multiplicador de la eficacia policial que tiene que ser reconocida y agradecida”, pero sin olvidar que para lograr esa eficacia policial se requiere “seguir mejorando los medios personales y materiales”, ante lo que ha vuelto a reclamar al Gobierno de España “mayor dotación de efectivos para el municipio y que dispongan de las herramientas y medios necesarios para desarrollar sus funciones con seguridad y eficacia”.

Asimismo, el alcalde ha apelado de manera firme a la necesidad de “frenar y combatir la inmigración ilegal, ejercer un mayor control de fronteras, luchar contra las mafias y trabajar de manera eficaz en materia de repatriación”, ya que se trata de “una cuestión de seguridad nacional”.