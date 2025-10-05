El Ayuntamiento de La Mojonera condena de manera firme y rotunda el asesinato ocurrido ennuestro municipio

El Ayuntamiento de La Mojonera condena de manera firme y rotunda el asesinato ocurrido en
nuestro municipio, que ha costado la vida a una vecina. Queremos trasladar, en nombre de toda
la corporación municipal y de la ciudadanía, nuestro más sentido pésame a la familia y allegados
de la víctima en estos momentos de profundo dolor.
Ante un hecho tan grave, apelamos a la responsabilidad, la prudencia y el respeto. Este
Ayuntamiento rechaza cualquier intento de utilizar una tragedia de esta magnitud con fines
políticos, partidistas o de generar alarma social con informaciones no confirmadas.
Confiamos plenamente en la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como
en el trabajo de los investigadores y de la justicia, que ya están actuando para esclarecer lo
sucedido.
Asimismo, se ha decretado un día de luto oficial para el próximo lunes 6 de octubre, durante
el cual las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales. A las 12:00
horas, se guardará un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento, en la Plaza de la
Iglesia, como muestra de duelo y repulsa ante este crimen.
Nuestro compromiso está en acompañar a la familia de la víctima y en garantizar la serenidad y
la unidad de todo el municipio ante esta dolorosa pérdida.
