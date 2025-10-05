Home / Provincia / El Ayuntamiento de La Mojonera condena de manera firme y rotunda el asesinato ocurrido ennuestro municipio

El Ayuntamiento de La Mojonera condena de manera firme y rotunda el asesinato ocurrido ennuestro municipio

Por
No hay comentarios
octubre 5, 2025 9:30 pm

El Ayuntamiento de La Mojonera condena de manera firme y rotunda el asesinato ocurrido en
nuestro municipio, que ha costado la vida a una vecina. Queremos trasladar, en nombre de toda
la corporación municipal y de la ciudadanía, nuestro más sentido pésame a la familia y allegados
de la víctima en estos momentos de profundo dolor.
Ante un hecho tan grave, apelamos a la responsabilidad, la prudencia y el respeto. Este
Ayuntamiento rechaza cualquier intento de utilizar una tragedia de esta magnitud con fines
políticos, partidistas o de generar alarma social con informaciones no confirmadas.
Confiamos plenamente en la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como
en el trabajo de los investigadores y de la justicia, que ya están actuando para esclarecer lo
sucedido.
Asimismo, se ha decretado un día de luto oficial para el próximo lunes 6 de octubre, durante
el cual las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales. A las 12:00
horas, se guardará un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento, en la Plaza de la
Iglesia, como muestra de duelo y repulsa ante este crimen.
Nuestro compromiso está en acompañar a la familia de la víctima y en garantizar la serenidad y
la unidad de todo el municipio ante esta dolorosa pérdida.

GabinetedePrensa

Related Posts

Mojácar 5 Estrellas y su combinación de alta cocina y música en d ...
octubre 5, 2025
La Policía Local de El Ejido celebra la festividad de su patrona ...
octubre 5, 2025
El Restaurante La Costa, Premio Andalucía de Turismo 2025
octubre 5, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *