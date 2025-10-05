El Ayuntamiento de La Mojonera condena de manera firme y rotunda el asesinato ocurrido ennuestro municipio

El Ayuntamiento de La Mojonera condena de manera firme y rotunda el asesinato ocurrido en

nuestro municipio, que ha costado la vida a una vecina. Queremos trasladar, en nombre de toda

la corporación municipal y de la ciudadanía, nuestro más sentido pésame a la familia y allegados

de la víctima en estos momentos de profundo dolor.

Ante un hecho tan grave, apelamos a la responsabilidad, la prudencia y el respeto. Este

Ayuntamiento rechaza cualquier intento de utilizar una tragedia de esta magnitud con fines

políticos, partidistas o de generar alarma social con informaciones no confirmadas.

Confiamos plenamente en la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como

en el trabajo de los investigadores y de la justicia, que ya están actuando para esclarecer lo

sucedido.

Asimismo, se ha decretado un día de luto oficial para el próximo lunes 6 de octubre, durante

el cual las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales. A las 12:00

horas, se guardará un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento, en la Plaza de la

Iglesia, como muestra de duelo y repulsa ante este crimen.

Nuestro compromiso está en acompañar a la familia de la víctima y en garantizar la serenidad y

la unidad de todo el municipio ante esta dolorosa pérdida.

