El ciclo ‘Cienciajazz rural’ traslada la divulgación científica a Terque con una mirada al patrimonio educativo

La jornada, impulsada por la Universidad de Almería, analizará los cuadernos escolares como fuente de investigación histórica. La actividad combina una visita al Museo de la Escritura Popular, una charla científica y un concierto de jazz

El ciclo Cienciajazz rural continúa su labor de acercar el conocimiento científico a los municipios de la provincia con una nueva propuesta en Terque, que se celebrará este sábado. En esta ocasión, la iniciativa se centra en el valor del patrimonio educativo y la memoria escrita, destacando la importancia de la pedagogía como disciplina científica que utiliza materiales como dibujos infantiles y documentos escolares para reconstruir nuestra historia.

Esta actividad cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería y está impulsada por la Universidad de Almeríaa través de su Aula de Divulgación Científica, junto al centro Calar Alto y la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC). El formato, diseñado específicamente para el entorno rural, busca fomentar un diálogo cercano y participativo entre investigadores y ciudadanía.

El núcleo de la jornada gira en torno a un proyecto que analiza los cuadernos conservados en el Museo Etnográfico de Terque. Este trabajo tiene sus raíces en el XXII Coloquio de Historia de la Educación celebrado en 2024 y se centra en identificar, digitalizar y analizar cuadernos escolares de la Alpujarra almeriense datados entre 1875 y 1975. La investigación presta especial atención a los contenidos religiosos, morales y sociales de la época para comprender cómo la escuela del pasado ayuda a interpretar los retos educativos actuales.

Programa de la jornada

La actividad comenzará a las 10:30 horascon una visita guiada al Museo de la Escritura Popular de Terque, de la mano de Alejandro Buendía, responsable de los Museos de Terque. A las 11:30 horas, tendrán lugar una charla científica en el Molino de Terque a cargo del profesor Christian Roith (UAL), quien presentará las claves y la relevancia del proyecto de investigación. Por último, a las 13:00 horas, la jornada se cerrará con un concierto, manteniendo la esencia del ciclo de maridar ciencia y cultura musical.

Con esta nueva cita, Cienciajazz rural consolida su apuesta por llevar la ciencia fuera del ámbito universitario, poniendo en valor el patrimonio local y conectando distintas generaciones y territorios a través de la divulgación.