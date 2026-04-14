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El ciclo ‘Cienciajazz rural’ traslada la divulgación científica a Terque con una mirada al patrimonio educativo

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abril 14, 2026 9:03 pm

La jornada, impulsada por la Universidad de Almería, analizará los cuadernos escolares como fuente de investigación histórica. La actividad combina una visita al Museo de la Escritura Popular, una charla científica y un concierto de jazz

El ciclo Cienciajazz rural continúa su labor de acercar el conocimiento científico a los municipios de la provincia con una nueva propuesta en Terque, que se celebrará este sábado. En esta ocasión, la iniciativa se centra en el valor del patrimonio educativo y la memoria escrita, destacando la importancia de la pedagogía como disciplina científica que utiliza materiales como dibujos infantiles y documentos escolares para reconstruir nuestra historia.

Esta actividad cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería y está impulsada por la Universidad de Almeríaa través de su Aula de Divulgación Científica, junto al centro Calar Alto y la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC). El formato, diseñado específicamente para el entorno rural, busca fomentar un diálogo cercano y participativo entre investigadores y ciudadanía.

El núcleo de la jornada gira en torno a un proyecto que analiza los cuadernos conservados en el Museo Etnográfico de Terque. Este trabajo tiene sus raíces en el XXII Coloquio de Historia de la Educación celebrado en 2024 y se centra en identificar, digitalizar y analizar cuadernos escolares de la Alpujarra almeriense datados entre 1875 y 1975. La investigación presta especial atención a los contenidos religiosos, morales y sociales de la época para comprender cómo la escuela del pasado ayuda a interpretar los retos educativos actuales.

Programa de la jornada

La actividad comenzará a las 10:30 horascon una visita guiada al Museo de la Escritura Popular de Terque, de la mano de Alejandro Buendía, responsable de los Museos de Terque. A las 11:30 horas, tendrán lugar una charla científica en el Molino de Terque a cargo del profesor Christian Roith (UAL), quien presentará las claves y la relevancia del proyecto de investigación. Por último, a las 13:00 horas, la jornada se cerrará con un concierto, manteniendo la esencia del ciclo de maridar ciencia y cultura musical.

Con esta nueva cita, Cienciajazz rural consolida su apuesta por llevar la ciencia fuera del ámbito universitario, poniendo en valor el patrimonio local y conectando distintas generaciones y territorios a través de la divulgación.

GabinetedePrensa

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