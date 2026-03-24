El Área Sanitaria Norte de Almería mantiene una reunión institucional con el alcalde de Huércal-Overa

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería ha mantenido una reunión institucional con el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, en la que han participado también representantes de la Delegación Territorial de Salud y de la Central Provincial de Compras de Almería.

Durante el encuentro se ha abordado la organización del equipo directivo del Área y su estructura de funcionamiento, así como distintos aspectos relacionados con la coordinación de los servicios sanitarios en la comarca.

En la reunión se han tratado cuestiones relativas al funcionamiento de los servicios hospitalarios en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, así como aspectos vinculados a la Atención Primaria, entre ellos la accesibilidad a los centros de salud y la continuidad asistencial.

Asimismo, el encuentro ha permitido intercambiar información entre las administraciones implicadas sobre la prestación de servicios sanitarios en la zona y la coordinación entre distintos niveles asistenciales.