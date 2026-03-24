Almería refuerza su posicionamiento turístico en la feria B-Travel de Barcelona con reuniones estratégicas para el sector

El Ayuntamiento participa a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), bajo el paraguas de Costa de Almería, en el stand de Turismo Andaluz

El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), ha participado un año más en B-Travel, el mayor salón de turismo de España dirigido al público viajero final y un punto de encuentro clave para profesionales del sector. La presencia de Almería se ha desarrollado bajo el paraguas de Costa de Almería, dentro del stand de Turismo Andaluz, reforzando así la promoción conjunta del destino.

La edición de 2026, celebrada bajo el lema “Biajar”, ha reunido a más de 100 empresas expositoras y a la práctica totalidad de las comunidades autónomas españolas, además de destinos internacionales como China, Croacia, Francia, Portugal, Uzbekistán o el estado mexicano de Chihuahua. La feria ha puesto el foco en un viajero que busca experiencias auténticas, sensoriales y emocionales, y ha estrenado una puesta en escena más visual y segmentada por temáticas.

Además de la zona expositiva, B-Travel ha ofrecido un amplio programa de actividades para todos los públicos, con cine de animación, talleres, degustaciones gastronómicas, charlas sobre turismo sostenible y diversidad LGBTQ+, así como sesiones de tardeo y pases documentales. En el ámbito profesional, la feria ha ampliado su agenda con encuentros orientados al negocio, el talento y el intercambio de conocimiento, incluyendo un workshop sobre turismo cinematográfico, paneles sobre turismo industrial y LGBTQ+, y una nueva edición del ACAVE Travel Market.

Reuniones estratégicas para el destino Almería

Durante la feria, la EMAT ha mantenido diversas reuniones de trabajo con agentes clave del sector turístico. Entre ellas, ha destacado el encuentro con Vueling, centrado en la promoción del vuelo directo con Almería. La aerolínea ha trasladado su intención de ampliar frecuencias, llegando a operar 8–9 vuelos semanales en temporada alta, lo que supone un impulso significativo para la conectividad aérea del destino.

Asimismo, la Gerencia de la EMAT ha mantenido una reunión con Guest Incoming, empresa que prevé traer grupos en vuelos chárter y que ha mostrado interés en disponer de información turística y oferta complementaria de la ciudad para sus viajeros.

En el ámbito del turismo de cruceros, se han celebrado encuentros con distintas compañías coincidiendo con el inminente inicio de la temporada en abril. También se han mantenido reuniones con empresas especializadas en la gestión de congresos y eventos, reforzando la apuesta de Almería por el turismo MICE.

Un escaparate esencial para la promoción del destino

La participación en B-Travel permite a Almería consolidar su presencia en uno de los mercados emisores más importantes del país y establecer contactos estratégicos que contribuyen al desarrollo del sector turístico local. La feria reúne a agencias de viaje, hoteles, operadores de cruceros, compañías de transporte y empresas de servicios turísticos, convirtiéndose en un espacio idóneo para mostrar la oferta del destino y generar nuevas oportunidades de negocio.