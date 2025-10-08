El arte cotidiano cobra vida en el CIP con “Colmado”, la nueva exposición de Paula Zapata

El concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha inaugurado esta nueva muestra que podrá visitarse hasta el 15 de octubre

El arte cotidiano toma protagonismo en la Sala Jayrán del Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), que desde ayer martes acoge “Colmado”, la última propuesta artística de Paula Zapata. La muestra, inaugurada por el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, podrá visitarse hasta el próximo 15 de octubre en este emblemático espacio de la Plaza Vieja.

“Colmado” es una oda visual a lo cotidiano, a lo que somos y compartimos a través de la comida, según destacó el edil durante el acto inaugural. La exposición reúne una rica diversidad plástica: óleos vibrantes inspirados en el fauvismo, linograbados de trazo firme, acuarelas delicadas y fondos con ecos barrocos que dialogan entre sí para construir un universo íntimo y colectivo.

La artista, Paula Zapata, ha dedicado tres años a este proyecto, en el que se refleja su evolución técnica y su inquietud constante por experimentar con nuevos lenguajes visuales. “Estoy muy agradecida al Ayuntamiento por cederme esta maravillosa sala. Invito a todos los almerienses y visitantes a que se acerquen, la contemplen y la disfruten”, expresó emocionada.

“Este tipo de iniciativas enriquecen la oferta turística y cultural de la ciudad, y nos permiten poner en valor el trabajo de artistas como Paula”, concluyó Pérez de la Blanca, reiterando el compromiso municipal con la promoción cultural y el apoyo a los talentos locales.

Sobre la artista

Paula Zapata (Almería, 1994) es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Granada y cuenta con una sólida trayectoria como artista multidisciplinar. Ha participado en exposiciones colectivas con el Colectivo de Ilustradores de Almería y la Academia ArtePintura, y fue finalista en el II Festival de Arte de Cabo de Gata. Su obra actual transita entre la pintura y la ilustración juvenil e infantil, explorando nuevas formas de expresión que enriquecen su universo creativo.