Un millar de estudiantes participan en la jornada de sensibilización sobre el buen uso de los patinetes eléctricos

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha dado la bienvenida a los jóvenes de una decena de centros educativos participantes y ha apelado “a respetar las normas de seguridad vial para no poner en peligro vidas”

“Un patinete mal utilizado no solo pone en peligro vidas, sino que daña la convivencia urbana y rompe la imagen positiva de un transporte sostenible que debería unirnos en un proyecto común de ciudad”. Así lo ha trasladado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, al millar de estudiantes, de entre 14 y 17 años, que este lunes ha participado en el Auditorio Maestro Padilla en la jornada de sensibilización que el Ayuntamiento, a través del Área de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, ha organizado para concienciar a los jóvenes sobre el uso seguro y responsable de estos vehículos de movilidad personal.

“La movilidad sostenible debe ser, ante todo, una movilidad segura y respetuosa. Debemos ser responsables. Las cifras nos alertan. Por primera vez en Almería hemos registrado cuatro fallecidos en accidentes relacionados con patinetes eléctricos. Estas tragedias nos recuerdan que, si no actuamos, el avance hacia la sostenibilidad puede verse empañado por actos de imprudencia”, ha asegurado Vázquez, quien ha enmarcado estas cifras en en lanzamiento de esta campaña titulada ‘Patinete en modo seguro: cabeza, foco y respeto’.

Ante los alumnos de los centros educativos Las Jesuitinas, Maestro Padilla, SAFA, Los Ángeles, Al Andalus, Alhadra, Amor de Dios, Galileo y Andarax, y acompañada por los concejales Óscar Bleda y María del Mar García Lorca, la alcaldesa ha recordado que, desde febrero de 2026, en la ciudad es obligatorio llevar casco, está prohibido circular por aceras, zonas peatonales o parques, es necesario registrar el patinete en la DGT y contar con un seguro, no superar los 25 kilómetros por hora, no se pueden usar auriculares ni móvil ni circular bajo los efectos del alcohol o drogas. Además, estos vehículos solo pueden ser utilizados por una sola persona.

“Un accidente evitable no es un simple descuido, es una tragedia que afecta y destroza familias. Vosotros sois los protagonistas del futuro y desde el Ayuntamiento estamos convencidos de que podemos hacer de Almería un referente en movilidad sostenible y segura. Contamos con vosotros”, ha concluido Vázquez su intervención.

Tras sus palabras, se ha realizado una representación teatral y una mesa redonda en la que se han abordado las consecuencias de no usar medidas de seguridad y se ha expuesto la importancia de conocer las normas de circulación básicas para evitar accidentes. En la misma han participado José Antonio Serrano Calvache, enfermero supervisor UCI y coordinador de trasplantes (Torrecárdenas); Antonio Márquez Berenguel, agente de la Policía Local de Almería; Juan Eulalio Martínez Espallardo, coordinador AESLEME Almería; y José Ramón Sánchez Ruiz, jefe de equipo de los Bomberos de Almería.

La jornada de sensibilización ha concluido con un simulacro de un excarcelamiento ante un accidente provocado al conducir un patinete sin cumplir con las normas de tráfico y las medidas de seguridad oportunas realizado por parte de Bomberos, Policía Local y 061.

Además, durante estas semanas, para dar difusión a esta campaña de concienciación, el Ayuntamiento de Almería está publicando vídeos en redes sociales, se va a publicar cartelería con pautas básicas en los mupis de la ciudad y se va a dar difusión a través de trípticos en centros escolares y dependencias municipales sobre el uso seguro y responsable de estos vehículos de movilidad personal.