El Ayuntamiento de Almería ha sido galardonado en los premios a la empleabilidad social de Verdiblanca

La alcaldesa lo ha recibido en un acto en el que también se ha premiado a Cáritas, Carrefour, Hospital Mediterráneo, VAF Garden y Consejería de Empleo

En la misma semana de las conmemoraciones del Día de la Seguridad y Salud Laboral y el Día Internacional del Trabajo, la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca ha hecho entrega este mediodía de los ‘Premios a la Empleabilidad Social’ que, en su segunda edición, vuelven a distinguir a empresas, entidades e instituciones que dan oportunidades laborales para el acceso a un puesto de trabajo a personas que se encuentran en riesgo de exclusión como mujeres víctimas de violencia, migrantes o desempleadas de larga duración.

El acto se ha desarrollado en la sede de la multinacional Cosentino City Almería, con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, que ha recibido uno de los premios, además de los otros cinco galardones: HLA Hospital Mediterráneo, Carrefour, VAF Garden, Consejería de Empleo y Cáritas Diocesana, con la presencia de representantes de las principales instituciones públicas y privadas, del tercer sector y empresarial almeriense, que no han dudado en respaldar a Verdiblanca como ejemplo de trabajo y compromiso por un empleo de calidad, inclusivo y también social.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha destacado que “con estos premios, que nacieron el pasado 2025, queremos poner el foco en el qué y el cómo del empleo. Porque está muy bien que las cifras de empleo crezcan, que el paro se reduzca, pero también importa que nadie se quede atrás y hay que valorar el esfuerzo que realizan administraciones, empresas y entidades como las que se han premiado hoy para que personas en riesgo de exclusión, ya sea por discapacidad o por otros motivos, tengan la posibilidad de tener un trabajo, primordial para la inclusión real y efectiva”.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, también se ha mostrado satisfecha por la distinción otorgada hoy, tanto por los convenios realizados con organizaciones, como por su Estrategia ERACIS+ para personas desfavorecidas o sus programas de orientación, formación y acompañamiento laboral. Vázquez ha destacado que “una sociedad y una ciudad no solo se mide por los datos de su economía o su transformación, sino también por la capacidad de dar oportunidades a todas las personas que nos habitan. La inclusión laboral no es siempre fácil. Es una carrera de fondo, persona a persona, para lograr igualdad en derechos y oportunidades, haciendo crecer a la sociedad en su conjunto”.

Carrefour Almería ha recibido otro de los seis premios, recibido por el coordinador de Recursos Humanos Cristian Hernández. Precisamente, Verdiblanca forma parte de una sociedad andaluza compuesta por otros dos centros especiales de empleo con los que tienen en funcionamiento dos Carrefour Express en el Paseo Marítimo de Málaga y en la judería de Córdoba; dando así empleo a decenas de personas con discapacidad.

A Cáritas Diocesana de Almería se ha premiado el valor de su acción en la acogida y acompañamiento a personas vulnerables y excluidas, cubriendo necesidades básicas, formación continua, acompañamiento familiar e inserción laboral, “muchas veces de la mano de Verdiblanca”, ha dicho la directora almeriense Mª Carmen Torres.

Especialmente por su labor con colectivos vulnerables como mujeres víctimas de violencia de género, para las que Verdiblanca tiene un protocolo de actuación en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, ha sido distinguido el HLA Hospital Mediterráneo, que ha recogido su responsable de Calidad y Medio Ambiente, Natalia Martínez.

Por su parte, a VAF Garden, centro de jardinería y vivero especializado, se le ha reconocido su acompañamiento y compromiso con ofrecer la primera experiencia laboral a jóvenes vulnerables, lo que se traduce en autoconfianza y valentía para ellos. Así lo ha reconocido al recoger el premio una de las dos ingenieras técnico-agrícolas y paisajistas fundadoras, Celia Gutiérrez.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta ha sido galardonada por impulsar la empleabilidad de personas vulnerables mediante diferentes programas de inserción, entre los que Verdiblanca gestiona proyectos como Integrales o el programa EPES de Experiencias Profesionales, distinción recogida por el delegado territorial Amós García, que ha aludido a la necesidad de “adaptar la sociedad para que todas las personas quepan dentro de ella”.

Como anfitrión de Cosentino City, el Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Reputación Corporativa de Grupo Cosentino, Santiago Alfonso, ha agradecido a Verdiblanca “contar con nosotros para recibir este acto en estas instalaciones que cumplen un año y medio y que aúna a tantas empresas, instituciones, entidades y asociaciones que trabajan por hacer de la empleabilidad social algo real”.

La escultura del premio entregado ha sido confecciona artesanalmente por 45 usuarias y usuarios del Centro Ocupacional ‘Juan Goytisolo’ que gestiona Verdiblanca desde hace más de 25 años. Este 2026 será inolvidable para la familia del Centro Ocupacional porque en unas semanas van a recibir las llaves de lo que será su sostenible, cálido y espacioso nuevo Centro Ocupacional de Discapacidad. Es un gran logro para el que Verdiblanca ha hecho sacrificios y un enorme esfuerzo económico; no exento del apoyo de la Junta de Andalucía, que a través del Gobierno de España ha podido gestionar Fondos Next Generation de la Unión Europea, así como de la Diputación y la participación desinteresada desde el minuto cero del Ayuntamiento de Almería con la cesión de los terrenos en la Avenida Adolfo Suárez de la Vega de Acá.