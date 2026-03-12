El Ayuntamiento se compromete a reabrir “en breve” la oficina periférica de Los Ángeles con la dotación de personal suficiente

El gobierno municipal pretende así reforzar la atención directa a los vecinos al tiempo que continuará impulsando inversiones y mejoras en uno de los barrios “más dinámicos” de la ciudad

La concejala de Economía, Contratación y Función Pública, Vanesa Lara, ha reiterado hoy el compromiso municipal de seguir mejorando el barrio de Los Ángeles, como parte de la estrategia municipal de mejora en todos los barrios, con la próxima reapertura, en unos meses, de la oficina periférica, dotada del personal suficiente y desde donde atender las necesidades de la población de esta zona.

Así lo ha anunciado Lara en el debate de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista instando a abrir de estas dependencias. Una situación, la de su cierre actual, motivada por la falta de personal “que ahora quedará cubierta con la incorporación de personal administrativo”, ha avanzado la edil popular, como así se ha trasladado desde el Equipo de Gobierno a los representantes vecinales en las reuniones mantenidas para abordar las necesidades de esta zona.

“Una vez solventadas las dificultades que nos hemos encontrado para reabrir esas instalaciones, fundamentalmente debida a los procesos de selección de personal que se han venido dando dentro del Ayuntamiento, se dan las condiciones necesarias para que estas instalaciones, que comparten espacio con dependencias de Servicios Sociales, puedan abrirse para atender a la ciudadanía”, ha reiterado Lara, recordando que las dependencias como oficina periférica, siguen siendo limitadas en cuanto a su espacio.

Lara ha subrayado la importancia que el barrio de Los Ángeles tiene en el desarrollo del conjunto de la ciudad, destacando las mejoras que a nivel de infraestructuras y dotaciones se han producido en los últimos años y comprometiéndose, en nombre de la alcaldesa, a “seguir mejorando esta populosa y dinámica barriada”.

En este contexto de mejora ha recordado la reciente remodelación del Mercado de Los Ángeles, espacio referente de un barrio estratégico, abrigado por la Molineta y próximo a la Autovía, que ha crecido en oportunidades comerciales, con la implantación en la zona de IKEA, y en espacios dotacionales y zonas verdes.

Ha enumerado, además, importantes actuaciones que se han llevado a cabo en el barrio como la mejora de la accesibilidad y acerado en numerosas calles de la barriada, la mejora de espacios de ocio, como la remodelación llevada a cabo sobre la Plaza 28 de febrero, la renovación de espacios deportivos o la dotación de vivienda pública, promovida en la zona por Almería XXI, actuando también sobre la zona en su día como agente urbanizador.

“Hablamos de un barrio que ha cambiado radicalmente su fisonomía en los últimos años y lo ha hecho gracias a la actuación del Partido Popular”, ha recalcado Lara, adelantando nuevas inversiones y mejoras que están por llegar, “como nuevos espacios deportivos al aire libre o la remodelación y creación de zonas de juegos infantiles”.

Todo esto llegará en paralelo a la puesta en marcha de esta oficina periférica que de cobertura a un barrio que nunca ha estado abandonado como ustedes venden, sino un barrio al que el Ayuntamiento de Almería, ha dado el protagonismo que merece, como lo hace con el resto de los barrios”, ha concluido Vanesa Lara.

El Ayuntamiento impulsa dos actuaciones urbanísticas que mejorarán la trama urbana y los espacios públicos de la ciudad

Las propuestas de actuación urbanística, a través de una nueva modificación de PGOU y un estudio de detalle, se desarrollarán en el barrio de El Diezmo y sobre los terrenos que actualmente ocupa La Voz de Almería

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado dos iniciativas urbanísticas que supondrán un importante avance en la mejora de la trama urbana y en la calidad de los espacios públicos de la ciudad, al tiempo que favorecerán, con su ejecución, un desarrollo más equilibrado y sostenible.

Por un lado, se ha aprobado inicialmente la Modificación Puntual nº87 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que afecta al ámbito PEDEI-10 y a varias unidades de ejecución del área de reparto AR-180, en el barrio de El Diezmo. La propuesta se ha aprobado con el voto favorable del Equipo de Gobierno y la abtención de la oposición (Psoe, Vox y Podemos-IU-Los Verdes con Almería).

Esta actuación permitirá materializar el aprovechamiento urbanístico dentro del propio ámbito y redefinir su ordenación para compatibilizar el desarrollo residencial con la creación de nuevos espacios libres y equipamientos.

La propuesta, como ha explicado la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, prevé la creación de un gran espacio libre de más de 12.000 metros cuadrados destinado a uso público, además de la ampliación de aceras y mejora de la sección viaria en su entorno, lo que contribuirá a mejorar la accesibilidad y la calidad urbana de esta zona de la ciudad. Incluye además la construcción, en ese ámbito, de más de 150 viviendas, una veintena de ellas de protección oficial.

Asimismo, el desarrollo se realizará mediante iniciativa privada, lo que permitirá ejecutar las obras de urbanización y acondicionamiento de los espacios públicos sin coste para las arcas municipales.

La actuación urbanística propuesta en la zona de El Diezmo “conlleva una serie de mejoras para el bienestar de la población y para la puesta en valor del patrimonio cultural de la ciudad”, ha concretado la edil popular.

Más en detalle, Cabrera ha remarcado que “mediante la modificación se obtiene de forma gratuita y se urbaniza una superficie de 12.301,70 m² para uso de espacios libres, matizando que antes el Plan General planteaba que el suelo “se obtuviese mediante compensación de aprovechamiento, con lo que la urbanización correspondiente sería a cargo del Ayuntamiento”.

Por otra parte, mediante la ejecución del espacio libre se consigue “visualizar y dignificar en entorno del BIC Castillo del Diezmo, hasta ahora un lugar degradado e inaccesible para el ciudadano”.

La actuación, ha aclarado además, no supone un incremento de edificabilidad global en la ciudad ya que se ha mantenido el aprovechamiento del área de reparto y se ha procedido unicamente a su distribución.

Estudio Ordenación

Por otro lado, el Pleno ha dado hoy también luz verde a la aprobación definitiva de un Estudio de Ordenación, promovido por Promociones Indalo Alborán, en una parcela situada en la Avenida del Mediterráneo, que permitirá transformar un suelo actualmente destinado a uso industrial en un nuevo ámbito residencial y terciario, más acorde con la evolución urbana de su entorno.

Esta actuación contempla la construcción de un edificio residencial con locales en planta baja y la creación de nuevos espacios libres, incorporando más de 1.500 metros cuadrados de zonas verdes y espacios públicos. Además, la actuación prevé aportaciones económicas destinadas a la obtención de dotaciones públicas en otros ámbitos de la ciudad carentes de ellas, reforzando así los recursos municipales para seguir mejorando los equipamientos urbanos.

El punto ha contado con el voto favorable del Grupo Municipal Popular y la abstención de Psoe, Vox y Podemos-IU-Los Verdes con Almería.

Ambas iniciativas, ha argumentado la responsable de Urbanismo, responden al objetivo municipal de seguir avanzando en la mejora de la ciudad, promoviendo un desarrollo urbano ordenado, equilibrado y adaptado a las necesidades actuales, que combine la creación de vivienda con nuevos espacios públicos y equipamientos para los vecinos.