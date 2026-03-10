El Ayuntamiento de Almería avanza en la construcción de 33 viviendas protegidas en alquiler en Nueva Andalucía

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, y la consejera de Fomento, Rocío Díaz, visitan la promoción impulsada por ‘Almería XXI’ que refuerza la apuesta municipal por ampliar el parque de vivienda pública en alquiler

Las obras alcanzan más del 80% de ejecución, siendo la previsión de que estas puedan quedar finalizadas en junio de 2026

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, han visitado hoy las obras de la promoción de 33 viviendas protegidas en régimen de alquiler que el Ayuntamiento está desarrollando en el barrio de Nueva Andalucía a través de la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’.

Esta actuación, situada en la parcela VPR 2.2 del sector UE CSA-01, con fachada a la Autovía del Aeropuerto y Carrera de las Piedras, representa un nuevo paso en la línea de trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento para incrementar el parque de vivienda pública y facilitar el acceso a una vivienda asequible, especialmente en un contexto en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado que esta promoción “es una muestra más del compromiso firme del Ayuntamiento de Almería con el acceso a la vivienda”. En este sentido, ha recordado que, aunque la vivienda no es una competencia municipal directa, el Consistorio ha impulsado a través de ‘Almería XXI’ la construcción de más de mil viviendas públicas desde la creación de la empresa municipal, convertidas en otros tantos proyectos de vida para muchas familias almerienses.

Vázquez ha subrayado además que el equipo de gobierno municipal se ha marcado en este mandato el objetivo de promover 600 nuevas viviendas, doblando el compromiso inicial, de las que aproximadamente un tercio serán en régimen de alquiler, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan, especialmente jóvenes y familias.

La alcaldesa también ha puesto en valor la colaboración institucional que está permitiendo desarrollar este tipo de proyectos, agradeciendo la implicación de la Junta de Andalucía y su apuesta por impulsar políticas que contribuyan a dar respuesta a uno de los principales retos sociales actuales: el acceso a la vivienda.

Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, ha subrayado “la importancia de la colaboración entre administraciones para afrontar el reto de la vivienda” y ha puesto esta promoción “como ejemplo claro de cooperación institucional” con un Ayuntamiento, el de Almería, con el que no sólo ha colaborado con esta promoción sino con las 64 viviendas protegidas en alquiler que se entregaron hace justo un año en la zona de Costacabana y que también recibieron una subvención de la Junta de Andalucía para su construcción.

En este sentido, ha detallado que el Gobierno andaluz “está destinando todos los fondos europeos disponibles para impulsar nuevas promociones y actuaciones de rehabilitación ante la necesidad urgente en materia de vivienda”. “Todos los fondos que corresponden a Andalucía lo estamos invirtiendo en este objetivo”, ha añadido.

“Siempre hemos dado pasos firmes para intentar sacar cuanta más vivienda mejor, ya sea de nueva construcción como de rehabilitación, que son los pilares fundamentales de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía”, ha manifestado la titular de Fomento. Una norma, ha remarcado, que reforzará estas políticas. A la par, ha insistido en que el objetivo común de todas las administraciones debe ser incrementar la oferta de vivienda asequible para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.



Características de la promoción

La promoción cuenta con un presupuesto total de 5,3 millones de euros, con una subvención de la Junta de Andalucía de casi 1,5 millones de euros (1.486.729) del Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado por la comunidad autónoma para gestionar los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda, e incluye 33 viviendas protegidas, una de ellas adaptada para personas con discapacidad. Del total, 25 viviendas contarán con dos dormitorios y una superficie media útil de 62 metros cuadrados, mientras que las ocho restantes dispondrán de tres dormitorios y 75 metros cuadrados de media.

Los precios estimados del alquiler rondan los 410 euros mensuales para las viviendas de dos dormitorios y unos 490 euros para las de tres. El edificio contará además con 26 plazas de aparcamiento y nueve trasteros, y se ha diseñado con criterios de eficiencia energética tal y como establece los requisitos del Programa 6 del Plan Ecovivienda.

La previsión es que las obras puedan quedar finalizadas en junio de 2026, permitiendo así seguir ampliando el parque de vivienda pública de la ciudad y ofreciendo nuevas oportunidades de acceso a la vivienda a los almerienses.

La alcaldesa y la consejera han estado acompañadas en esta visita por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, la secretaria general de Vivienda de la Junta, Alicia Martínez; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; y la delegada territorial de Fomento en Almería, Dolores Martínez Utrera.