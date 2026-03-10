El PP pide al Gobierno que actúe contra las narcolanchas y desbloquee la pasarela que conectará los paseos marítimos de Almería

Los populares llevan a Pleno la reclamación al Gobierno de más medios para luchar contra el narcotráfico en la costa almeriense y exigen al Ejecutivo que concrete plazos y financiación para la infraestructura comprometida sobre el río Andarax

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almería llevará al próximo Pleno de la Corporación dos mociones dirigidas al Gobierno de España en las que reclama, por un lado, medidas urgentes para combatir la creciente presencia de narcolanchas en la costa almeriense y, por otro, que se desbloquee el proyecto de la pasarela sobre el río Andarax que permitirá conectar los paseos marítimos de la ciudad.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Sacramento Sánchez, ha explicado que ambas iniciativas responden a “preocupaciones reales de los almerienses” y a la necesidad de que el Gobierno de España “deje de mirar hacia otro lado ante problemas que afectan directamente a la seguridad y al desarrollo de la ciudad”.

Medidas urgentes contra las narcolanchas

En la primera moción, el Grupo Popular alerta del incremento de la actividad de organizaciones criminales que operan en la costa almeriense mediante narcolanchas, una situación que está generando preocupación entre los vecinos de los municipios del litoral y que pone de manifiesto la necesidad de reforzar los medios para combatir el narcotráfico.

Según se recoge en la iniciativa, estas embarcaciones ilegales operan a lo largo de los más de 200 kilómetros de costa de la provincia con una elevada sensación de impunidad, convirtiendo el litoral almeriense en una zona estratégica para las redes del narcotráfico que operan desde el norte de África.

La moción reconoce el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente de la Guardia Civil, y denuncia que los agentes se enfrentan a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas con medios insuficientes para combatirlas.

Por ello, el Grupo Popular propone instar al Gobierno de España a elaborar un Plan Integral de Seguridad contra el narcotráfico en la costa almeriense, reforzar los medios personales y materiales de la Guardia Civil, restituir la unidad especializada OCON-Sur y promover reformas legislativas que permitan endurecer las penas contra estas organizaciones criminales.

Desbloquear la pasarela sobre el río Andarax

La segunda moción reclama al Gobierno de España, una vez más, que informe con claridad y concrete plazos para la ejecución de la pasarela que conectará el Paseo Marítimo con el Paseo de Ribera sobre la desembocadura del río Andarax. Esta infraestructura es considerada clave para completar la continuidad peatonal y ciclista del frente litoral de la ciudad, permitiendo conectar el eje marítimo desde el Puerto hasta la Universidad de Almería.

El Ministerio para la Transición Ecológica adjudicó en septiembre de 2022 la redacción del proyecto de construcción de esta pasarela con un plazo de doce meses, pero más de tres años después el proyecto “sigue sin concluirse ni existen plazos claros para su ejecución”, según denuncia el Grupo Municipal Popular.

Recuerdan además en su moción los populares que el Ayuntamiento ya trasladó al Ministerio, en agosto de 2024, su preferencia por la alternativa de pasarela de arco superior o bow string, al considerarla la solución más adecuada desde el punto de vista funcional, de accesibilidad e integración urbana.

Exigir compromisos y plazos concretos

Ante esta situación, el Grupo Municipal Popular solicita al Gobierno que informe del estado real del proyecto, establezca un calendario concreto para su finalización y licitación y garantice la dotación presupuestaria necesaria para su ejecución. “Almería necesita certezas, compromisos y plazos claros para infraestructuras que son fundamentales para el desarrollo urbano, turístico y de movilidad sostenible de la ciudad”, ha señalado Sacramento Sánchez.

Con estas dos mociones, el Grupo Popular pretende que el Ayuntamiento de Almería traslade al Gobierno central la necesidad de actuar con urgencia tanto en materia de seguridad en el litoral como en el impulso de infraestructuras estratégicas para la ciudad.