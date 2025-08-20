El Ayuntamiento de Almería destina 1,35 millones de euros a la reparación urgente de 60 viviendas municipales en Los Almendros

Una modificación presupuestaria, que se elevará a Pleno el próximo miércoles para su aprobación, está destinada a financiar estas obras de emergencia tras detectarse deficiencias estructurales en los forjados





El Ayuntamiento de Almería elevará al próximo Pleno de la Corporación una modificación presupuestaria por importe de 1.350.360 euros, destinada a financiar la reparación de los forjados, con carácter de emergencia, de 60 viviendas de titularidad municipal ubicadas en las calles Sierra del Pino, Sierra de Benahadux, Sierra del Castaño y Sierra del Campillo, en el barrio de Los Almendros Bajos.

La decisión se adopta tras el colapso del forjado de la cubierta de una vivienda en la calle Sierra del Pino el pasado mes de junio que, afortunadamente, no provocó daños personales. Los informes técnicos posteriores confirmaron que todas las viviendas de la zona comparten la misma tipología constructiva y presentan deficiencias estructurales derivadas del empleo de cemento aluminoso, fisuras y procesos de oxidación en la armadura, lo que compromete su resistencia.

Ante esta situación, y siguiendo las recomendaciones del informe pericial encargado por la Empresa Municipal ‘Almería XXI’, se declaró de emergencia esta actuación iniciándose de inmediato, ya en julio, los trabajos de reparación consistentes en el refuerzo de la totalidad de los forjados mediante estructura auxiliar metálica. Una solución que permite la permanencia de los vecinos en sus hogares durante la obra. Asimismo, como parte de la actuación, se procederá a la impermeabilización de las cubiertas para evitar problemas futuros de humedad.



Financiación de las obras



Según ha explicado la concejala responsable del Área de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, esta actuación precisa de la necesaria modificación presupuestaria que el Equipo de Gobierno elevará a Pleno la próxima semana, dando así cobertura económica a esta actuación, “gracias a la buena salud financiera del Consistorio, que permite como ahora es el caso garantizar una respuesta inmediata y eficaz, sin comprometer el equilibrio presupuestario”.



Ejecución de las obras



Dado el carácter de emergencia de estas obras, el Ayuntamiento de Almería ha contado para llevar a cabo esta actuación con los servicios de la empresa ‘Albaida Infraestructuras’, que cuenta con la capacidad técnica y la experiencia necesaria en la reparación de patologías estructurales.

Del total de viviendas en las que se lleva a cabo esta reparación, 21 viviendas se encuentran ubicadas en la calle Sierra del Pino, 14 en calle Sierra de Benahadux, 9 en calle Sierra del Castaño y 16 en calle Sierra del Campillo. De manera complementaria, se analizarán específicamente aquellas viviendas que presentan ampliaciones volumétricas.



Lara ha recordado que “la prioridad del Ayuntamiento es la seguridad de los vecinos y vecinas y atender sus necesidades, vivan en el barrio que vivan, y la buena gestión de los recursos públicos nos permite actuar de inmediato y con eficacia ante una situación de riesgo evidente”.