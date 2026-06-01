El 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería se celebrará del 26 de junio al 19 de julio con una docena de propuestas y un brillante cartel

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, lo ha presentado hoy junto a Diputación y Junta de Andalucía una edición que contará con una veintena de nombres propios y veladas de alto nivel

‘Yo, Flamenco’. El lema de las últimas ediciones del Festival de Flamenco y Danza de Almería vuelve a resonar con fuerza desde este lunes, tras la presentación oficial del cartel su edición número 59. “Hemos preparado un año más un cartel de lujo, con variedad de propuestas entre artistas consagrados, artistas de la tierra y jóvenes valores de futuro, como antesala de lo que será el próximo año las bodas de diamante. Y es que tenemos que celebrar que nuestro festival sigue siendo uno de los más antiguos, con más solera y respetados del circuito”, ha destacado la alcaldesa María del Mar Vázquez.

El Salón Noble del Ayuntamiento de Almería ha sido el escenario donde ha tenido lugar la puesta de largo del cartel, con la presencia de representantes de todas las instituciones que lo hacen posible. Además del edil municipal de Cultura, Diego Cruz, han acompañado a María del Mar Vázquez, por parte de la Junta de Andalucía, el secretario general de Innovación Cultural, José Ángel Vélez, el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juanjo Alonso, y, por parte de la Diputación Provincial, la vicepresidenta y Diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales.

El sexteto flamenco de Tomatito, Pedro ‘El Granaíno’, La Macanita, Segundo Falcón, Aurora Vargas, Ezequiel Benítez, Esperanza Fernández, Rancapino Chico, Belén López, Rocío Garrido, Juan Tomás de la Molía, Marco Flores, Alba Segura, Rafael Amador ‘El chumbito’, Manuel Daif, ‘los chiquitos de Almería’ y una Gala del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos son los nombres propios destacados de una edición que se desarrollará del 26 de junio al 19 de julio, todo ello coordinado desde el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

La alcaldesa ha señalado la fuerte identidad que hay en Almería con el flamenco, tanto por la cantera existente en cante, toque y baile, como en la gran afición que durante todo el año late en las peñas y en escenarios de la capital y la provincia. “En Almería cuidamos las raíces, preservamos la pureza y el legado recibido, pero también abrimos espacio a nuevas voces, nuevas sensibilidades y nuevas formas de expresión. Ahí reside su grandeza: en ser un arte profundamente arraigado en la historia y, al mismo tiempo, plenamente abierto al futuro. Y ese es precisamente el espíritu de nuestro Festival: no sólo reunir a figuras consagradas, sino también servir de escaparate para nuevos talentos, especialmente los de nuestra tierra”.

Vázquez ha afirmado que “queremos nuestro festival siga siendo un espacio de convivencia, de descubrimiento y de cultura compartida, con una programación amplia y diversa que convierta cada actividad en una oportunidad para seguir acercando el Flamenco a la gente”.

Por su parte, José Vélez ha subrayado el hecho de que “estemos apoyando al Festival de Flamenco y Danza tres administraciones, algo que hasta hace unos años no era habitual. Y desde la Junta podemos decir que la de este año es la mayor aportación que se hace al festival y ojalá que sea menor que para la del año que viene en esa 60ª edición de la que ya estamos hablando”.

En palabras del secretario general de Innovación Cultural, “el Festival de Flamenco y Danza de Almería ha vivido en estos años muchos escenarios y formatos, siempre adaptándose y perfectamente consolidado en el formato actual, con el apoyo de administraciones, peñas, Indanza y también cada vez más patrocinadores privados”, que este año son Vera Importa y Estrella de Levante.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que “el Festival de Flamenco y Danza de Almería es una de las grandes citas culturales de nuestra provincia y una referencia consolidada en el panorama nacional. Durante casi seis décadas, este festival ha sabido mantener viva la esencia del flamenco, acercándolo a vecinos y visitantes en espacios únicos de la capital y convirtiendo las noches de verano en una auténtica celebración de nuestra identidad”.

Almudena Morales ha subrayado que “Almería es tierra de flamenco, por la riqueza de sus cantes, por la huella que este arte ha dejado en nuestra historia y por el enorme talento que sigue naciendo en nuestros municipios. Desde la Diputación Provincial queremos felicitar al Ayuntamiento de Almería, a la Junta de Andalucía y a todas las entidades colaboradoras por hacer posible una programación que demuestra que la cultura, cuando se trabaja de forma conjunta, se convierte en motor de desarrollo, convivencia y orgullo compartido”.

Detalles del cartel

El Festival se celebrará del 26 de junio al 19 de julio. Más de tres semanas en las que la ciudad respirará flamenco en una docena de fechas y con más de una veintena de artistas. Un cartel de actividades que cuenta con grandes figuras del cante, de la guitarra y del baile. Toda la información se encuentra disponible en la web oficial https://yoflamenco.com/ y las entradas estarán a la venta desde hoy en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en la web https://almeriaculturaentradas.es/.

Como excelente entrante a los platos principales habrá cuatro noches en el marco de Plazeando, que cumple su duodécima edición llevando el flamenco con denominación de origen almeriense a plazas con encanto del Centro Histórico de la ciudad. Todo ello, siempre, con entrada libre. Este año serán: Alba Segura (baile), 26 junio en Pablo Cazard; Rafael Amador ‘El Chumbito’ (cante), 27 de junio Plaza Granero; Manuel Daif (baile) 3 julio en Plaza Careaga; Los Chiquitos de Almería –con la cantera del cante y el baile de nuestra tierra- el 4 de julio en Plaza San Roque.

La semana siguiente, se seguirá dando espacio al talento más joven con la Gala del 2º Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos que promueve la Junta de Andalucía y que en Almería hará escala en el Teatro Apolo el 10 de julio. Una gala que seguro es para los participantes un magnífico aprendizaje, como también es el que tiene a su mano el alumnado que cada año llena todas las plazas del Curso de Verano de Tomatito en nuestro Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’. Enmarcado en los cursos de la UAL y con la colaboración de El Taranto y con su hijo José del Tomate como escudero, Tomatito ofrecerá sus master class con ‘Sonanta 11’, los días 13, 14 y 15 de julio.

El festival flamenco lleva años dando el hueco que merece a la Danza, gracias a Indanza y a todos sus buenos artistas.

La Plaza de la Constitución recibirá tres noches monográficas de danza y baile flamenco: el 14 y 15 de julio con ‘Vengo Jondo’ de Marco Flores y ‘Vertebrado’ de Juan Tomás de la Molía con ‘Tres a Compás’, y el día 16 recibirá al nuevo espectáculo de la premiada bailaora Rocío Garrido (Premio Desplante femenino en el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión en 2023) y su nuevo ‘1405. Ecos del Tiempo’.

Avanzando hacia el último fin de semana vendrán tres noches mágicas con póker de cantaores, con póker de cantaoras y bailora y con otra velada con Tomatito y su sexteto, que llenan cada año en el festival. Todas ellas, también, en la Plaza de la Constitución.

El 17 de julio habrá ‘Noche de Cante’ con Segundo Falcón (por la extensión de su repertorio y por su conocimiento del flamenco, se le reconoce como uno de los cantaores más completos de su generación), Pedro ‘El Granaíno’ (de voz eléctrica y poderosa, es uno de los más solicitados en cada edición), Ezequiel Benítez (del Barrio de Santiago, que hace poco lanzaba su nuevo disco y con una impronta personal que le hace ser un cantaor muy original) y Rancapino Chico (estandarte, como lo fue su padre, de esa tradición de flamenco puro y heredero de los cantes de Cádiz).

El 18 de julio será el día para Tomatito y su sexteto. “La suerte de tener a un genio de la guitarra como paisano es que podemos disfrutar de su arte en distintos formatos y si el año pasado le vimos en el lado más jazz y aperturista junto al pianista Michel Camilo, este año lo haremos con su lado más flamenco y genuino”, ha dicho María del Mar Vázquez.

Y el festival cerrará el 19 de julio con ‘Noche de Flamencas’, espectacular, con cuatro mujeres de postín: La Macanita (figura del flamenco desde hace décadas, cantaora larga y llena de jondura, temple y pellizco, de la escuela de La Paquera, Fernanda de Utrera o La Perla de Cádiz), Esperanza Fernández (dominadora de un repertorio amplísimo, cantante muy versátil, capaz de moldear su voz a multitud de registros), Aurora Vargas (que conserva intocable todo el genio y la energía que ha caracterizado toda su carrera, con una puesta en escena torrencial) y Belén López, que pondrá su arte al baile (apasionado, técnico y profundamente flamenco, de fuerte personalidad como ha demostrado en escenarios de medio mundo).