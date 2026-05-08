El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirá el fin de semana en la ciudad debido a:

SÁBADO 9

PEREGRINACIÓN ALMERÍA-PECHINA. 1ª ETAPA CAMINO DE SANTIAGO

HORARIO: De 09.00 a 10.30 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Plaza de la Catedral, Cervantes, Mariana, Las Tiendas, Puerta de Purchena, Murcia, Rambla Amatisteros, Rambla Iniesta, Carretera de Huércal de Almería, Avd. del Mediterráneo, Médico Francisco Pérez Company y carril bici hacia Huercal de Almería.

MANIFESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CORAZON UCRANIANO. ‘POR EL DIA EUROPEO EN DEFENSA DE UCRANIA’ (CENTRO)

HORARIO: De 17.00 a 19.00 horas.

ITINERARIO: Salida del Anfiteatro de la Rambla, Federíco García Lorca, sentido descendente, finalizando en la Plaza de la Velas.

DOMINGO 10

NUEVA ANDALUCÍA, UN BARRIO AMABLE (AVDA. PADRE MÉNDEZ)

HORARIO: De 09.00 a 15.00 horas.

CORTE DE CARRILES: Corte total de los tres carriles de la Avda. Padre Méndez, desde la calle Santiago. La ocupación de la actividad será entre la Carrera de los Limoneros y la calle Alcázar. Igualmente, ésta vía se cortará desde Calzada de Castro y desde Francisco García Góngora.

Se habilita un filtro de acceso a los residentes en calle Santiago con Padre Méndez, a los vecinos de la calle Catedrático Ignacio Cubillas y para el acceso al aparcamiento subterráneo de Padre Méndez.