El Ayuntamiento de Almería aprueba el expediente de contratación para la gestión de los Centros de la Mujer 2026-2030

El nuevo contrato, con un presupuesto superior a 2 millones de euros, reforzará los servicios de igualdad, atención y dinamización social en la ciudad

El Ayuntamiento de Almería, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado el expediente de contratación para la prestación de los servicios de gestión de los Centros de la Mujer durante el periodo 2026-2030.

Este contrato tiene como finalidad garantizar la continuidad y mejora de un servicio público esencial orientado a la promoción de la igualdad de género, la atención a la ciudadanía y el desarrollo de actividades formativas, sociales y de concienciación en el municipio. Los Centros de la Mujer constituyen, desde el año 2005, un recurso clave para fomentar la integración social, la formación y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía almeriense.

En la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con tres Centros de la Mujer en funcionamiento, en Cortijo Grande, calle Terriza (centro) y en el barrio de Los Molinos, consolidándose como espacios de referencia en materia de igualdad y participación desde la apertura del primer centro en 2005.

El expediente aprobado contempla un presupuesto base de licitación de 2.072.809,85 euros (IVA incluido), destinado a cubrir la totalidad de las prestaciones necesarias para el correcto funcionamiento del servicio durante la vigencia del nuvo contrato, extendido hasta 2030.

“Son espacios vivos, dinámicos y abiertos”

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha puesto en valor la labor de los tres centros municipales como espacios “vivos, dinámicos y abiertos”, que ofrecen cada trimestre 267 cursos y talleres con 3120 plazas y un índice de ocupación del 95%. “Estas cifras reflejan la confianza de la ciudadanía y la utilidad real de unos recursos que fomentan la autonomía personal, la participación y el bienestar”, ha señalado.

Más allá de los datos, la concejala ha incidido en el carácter integral de estos servicios, que abarcan desde formación en idiomas, informática o actividad física, hasta asesoramiento legal, laboral y apoyo psicológico, además de iniciativas que favorecen la conciliación, como el área infantil gratuita o las escuelas en periodos vacacionales. Asimismo, ha destacado programas consolidados como el Banco del Tiempo, que cumple 14 años, o la Escuela de Salud, junto a propuestas culturales y formativas.

El Ayuntamiento de Almería celebró el pasado mes de julio de 2025 una gala para conmemorar el XX aniversario de los Centros Municipales de la Mujer, que cuentan con un alumnado fiel y más de 18.000 personas registradas. El primer Centro de la Mujer de Almería abrió sus puertas el 8 de marzo de 2005 en Paseo de Almería, 21.

En aquel entonces se ofrecían 40 cursos con aproximadamente 650 matrículas. Dicho centro se trasladó al que actualmente es el de la calle Terriza, el centro más antiguo y con mayor afluencia de público. En enero de 2007 se abrió el segundo Centro de la Mujer, entonces en Calzada de Castro, que luego fue trasladado al que hoy es el centro de Cortijo Grande. En la actualidad, tras la inauguración el 8 de marzo de 2022 del centro de Los Molinos se cuenta con tres centros de la mujer, con una oferta formativa ampliada a 267 cursos y 3.120 plazas trimestrales.

Servicios incluidos en el contrato

A través de la Delegación de Área de Familia, Inclusión e Igualdad, el nuevo contrato permitirá desarrollar un conjunto amplio y estructurado de servicios dirigidos a la ciudadanía. Entre ellos destaca, en primer lugar, la gestión integral de los Centros de la Mujer, que incluye la organización administrativa de cursos y talleres, la atención directa a las personas usuarias, la gestión de inscripciones, listas de espera y seguimiento de la participación.

Asimismo, se prestará un servicio de información y asesoramiento especializado en materia de igualdad, abordando ámbitos como la violencia de género, el empleo, la formación, la inclusión social o los recursos disponibles en el municipio, facilitando la derivación a otros servicios cuando sea necesario.

El contrato, de acuerdo al pliego de condiciones incluido en la propuesta elevada a la Junta de Gobierno Local, también contempla la organización y dinamización de actividades y programas dirigidos a promover la igualdad de oportunidades, incluyendo la celebración de fechas clave, campañas de sensibilización, actividades culturales y educativas, así como iniciativas de participación social. En este ámbito se integran programas consolidados como el Banco del Tiempo, que fomenta la cooperación y el intercambio solidario entre la ciudadanía.



De igual forma, el contrato pretende reforzar los servicios de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, mediante la gestión de áreas infantiles en los centros y la organización de programas específicos como escuelas de verano o actividades en periodos vacacionales, facilitando la participación de las familias en las actividades formativas y sociales.

En el ámbito digital, el contrato incluye el mantenimiento, actualización y mejora de la página web y redes sociales de los Centros de la Mujer, garantizando la difusión de actividades, la gestión online de servicios y una comunicación accesible y permanente con la ciudadanía. Por último, se contempla la búsqueda y gestión de subvenciones, así como el desarrollo de proyectos innovadores que contribuyan a fortalecer las políticas públicas de igualdad en el municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento ha establecido que el plazo de presentación de ofertas será de 35 días naturales a partir de la publicación de la licitación, garantizando así la concurrencia competitiva y la participación de empresas especializadas en la prestación de este tipo de servicios.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Almería viene a reafirmar su compromiso con la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la mejora continua de los servicios públicos dirigidos a la ciudadanía, consolidando el papel de los Centros de la Mujer como espacios fundamentales en la vida social local.