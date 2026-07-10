Obras en A-7 y AL-8105 (T.M. Viator)

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a llevar a cabo obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

Entre los PPKK 775+400 y 778+700 (T.M. Viator) en ambos sentidos, por lo que se realizará el corte alternativo de carriles. Las actuaciones están previstas:

Desde las 09:00 h. del 13 de julio hasta las 13:00 h. del 17 de julio

Desde las 09:00 h. del 20 de julio hasta las 13:00 h. del 24 de julio

Entre los PPKK 805+500 y 806+300 (T.M. Vicar) en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho y en sentido decreciente se realizará el cierre del carril izquierdo.

Entre los PPKK 808+800 y 810+100 (T.M. La Mojonera) en ambos sentidos se realizará el cierre del carril izquierdo.

Entre los PPKK 813+550 y 814+650 (T.M. El Ejido) en ambos sentidos se realizará el cierre del carril izquierdo.

Ente los PPKK 822+350 a 821+350 (T.M. El Ejido) en ambos sentidos se realizará el cierre del carril izquierdo.

Ente los PPKK 825+300 a 824+300 (T.M. El Ejido) en ambos sentidos se realizará el cierre del carril izquierdo.

Dichas actuaciones están previstas:

Desde las 0:00 h. del 13 de julio hasta las 06:00 h. del 13 de julio.

Desde las 22:00 h. del 13 de julio hasta las 06:00 h. del 14 de julio.

Desde las 22:00 h. del 14 de julio hasta las 06:00 h. del 15 de julio.

Desde las 22:00 h. del 15 de julio hasta las 06:00 h. del 16 de julio.

Desde las 22:00 h. del 16 de julio hasta las 06:00 h. del 17 de julio.

Entre PPKK 831+000 y 845+000 (T.M. Adra) en ambos sentidos se realizará el corte alternativo de carriles. Las actuaciones están previstas desde el 13 hasta el 16 de julio de 08:00 h. a 18:00 h.

Por otro lado, en la carretera AL-8105 entre los PPKK 4+100 y 4+190 (T.M. Cuevas del Almanzora) se realizará el corte de todos los carriles en ambos sentidos, estableciéndose un desvío alternativo debidamente señalizado. Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h. del 13 de julio hasta las 20:00 h. del 17 de julio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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