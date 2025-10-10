El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en los próximos días en la capital debido a diferentes motivos.

SÁBADO 11
PASACALLES DE LA HERMANDAD DE LA PASIÓN (OLIVEROS)
HORARIO: Desde las 11.00 a las 12.45 horas.
ITINERARIO: 1. De 11.00 a 11.30 horas, salida de Hermanos Machado, Rafael Alberti y entrada a la IP Santa Teresa de Jesús (ocupación de un solo carril).
2. De 11.45 a 12.15 horas, tránsito por el Parque de Oliveros hasta la IP Santa Teresa de Jesús.
3. De 12.15 a 12.45 horas, salida de Plaza Ibiza, Doctor Aráez Pacheco, Rafael Alberti y entrada a la IP Santa Teresa de Jesús.
PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO DE LA PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO (PLAZA DE TOROS). HERMANDAD DE LA MACARENA
HORARIO: Desde las 17.00 a las 20.00 horas.
ITINERARIO: Salida desde la calle Nuestra Señora de las Mercedes, circunvalación Plaza de Toros, Avd. de Vilches (sentido descendente), Quintana, Las Cruces, La Palma, Granada, Huérfanas, Murcia,. Silencio, Escultor Juan Cristóbal, Santiago Vergara, Beata Soledad Torres Acosta, Zagal,Humilladero, Acosta, Nuestra Señora de las Mercedes y entrada al templo
DOMINGO 12
ACTO DE LA GUARDIA CIVIL CON MOTIVO DEL DÍA DEL PILAR (OLIVEROS)
HORARIO: Desde las 11.30 a las 14.00 horas.
CORTE DE VÍA: C/ Canónigo Molina Alonso, en el tramo comprendido entre Artés de Arcos y Soldado Español.
La calle Soldado Español se cortara al tráfico unos quince minutos entre las 12.30 y las 13.30 horas.
MARTES 13 Y MIÉRCOLES 14
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERAS DE CALLE LA REINA Y PASEO SAN LUIS
HORARIO: Desde las 08.00 a las 19.00 horas (por día)
CORTE DE VÍA: Tramo de calle La Reina y Paseo San Luis, en el Centro Histórico.
TRABAJOS POR ACOMETIDA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE MURCIA, 93
HORARIO: Desde las 09.30 a las 16.00 horas (por día)
CORTE DE VÍA: Se realizará en la calle Murcia, desviándose la circulación por Joaquín Peralta. Se permitirán los accesos y salidas de la servidumbre afectada.