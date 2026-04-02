El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en los próximos días en la ciudad:

VIERNES 3

PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO (LA CAÑADA )

HORARIO: De 20.30 a 23.45 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Iglesia de La Cañada, en la Plaza de la Iglesia, Carretera de Níjar, en dirección a la calle Real de La Cañada, Canónigo Rodríguez Torres, La Voz Obrera, Misioneros, Gaviotas de la Cañada, cruce con la calle Playa de La Cañada, sentido ascendente, cruce con calle Rocío de La Cañada, Huerta Oliver, Carretera de Níjar, en dirección a El Alquián hasta regresar al templo, en la Plaza de la Iglesia.

SÁBADO 4

TRASLADO DE IMÁGENES DE LA HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS ( CENTRO)

HORARIO: Desde las 19.30 a las 21.00 horas.

ITINERARIO: Compañía de María, Navarro Rodrigo, Ricardos, San Pedro, Siloy, Real, Infanta, Conde Xiquena, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, General Castaños, Sánchez Toca, José Ángel Valente, La Reina, Almedina, San Juan, General Luque, e Iglesia de San Juan.

DOMINGO 5

PROCESIÓN DEL CRISTO RESUCITADO (LA CAÑADA)

HORARIO: Desde las 11.30 a las 12.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Iglesia de La Cañada, en la Plaza de la Iglesia, Carretera de Níjar, calle Real de La Cañada, Canónigo Rodríguez Torres, La Voz Obrera, Misioneros, Gaviotas de La Cañada, 28 de Febrero de La Cañada, Maestro Juan Castillo de La Cañada, Plaza del Mercado, Calle Playa, Carretera de Níjar, en dirección a El Alquián hasta regresar al templo, situado en la Plaza de la Iglesia.

PROCESIÓN DE JESÚS RESUCITADO (EL ENCUENTRO) EN RETAMAR

HORARIO: Desde las 11.45 a las 12.30 horas.

ITINERARIO: Iglesia de Retamar, Vereda de la Iglesia, (el paso del Cristo gira a la derecha), Camino de la Plata, y (el paso de la Virgen gira hasta Vereda del Agua (sentido descendente ), Vereda de los Claveles, Vereda del Mero, donde se encuentran ambos pasos, y continúan por Camino de la Plata, Camino del Gallo, Camino de la Camino de la Marquesa, Camino de la Espina, Vereda de la Fuente, Vereda de la Iglesia e Iglesia de Retamar .