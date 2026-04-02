Desmantelada una organización criminal porestafar cerca de 200.000 euros en combustibleen Almería, Alicante y Murcia

Hasta el momento se ha detenido a 15 personas y se han recuperado 18.000 litros de gasoil
La organización obtenía de forma fraudulenta datos de empresas de todo el país para suplantar su identidad y obtener el combustible y adquirir material sin pagarlo, y posteriormente venderlo a menor precio del mercado para obtener beneficio económico
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Motorina
Blue-Eleca”, desarrollada en las provincias de Almería, Alicante y Murcia, ha
desarticulado una organización criminal dedicada a cometer estafas, falsedad
documental y receptación. La actuación se ha saldado con la detención de 15
personas en distintos puntos del territorio nacional, acusadas de defraudar
más de 196.000 euros mediante la obtención fraudulenta de combustible y
diverso material. Además, los agentes han logrado aprehender 18.000 litros
de gasoil sustraído.
La investigación ha permitido saber, cómo la organización criminal operó
entre los meses de julio y noviembre de 2025, llevando a cabo un sofisticado
fraude basado en la suplantación de identidad de empresas reales. Los
autores utilizaban datos obtenidos ilícitamente de compañías con sede en
distintas provincias españolas, entre ellas Almería, Alicante, Albacete,
Badajoz y Madrid.
Con esta información, procedían a hacerse pasar por dichas empresas para
formalizar contratos online de tarjetas de combustible con compañías del
sector de hidrocarburos, así como para realizar pedidos de material sin
abonar las correspondientes facturas.
Como resultado de ello, las deudas generadas recaían sobre las empresas
suplantadas, mientras que los integrantes de la red obtenían beneficios mediante la reventa del combustible y los productos adquiridos a precios
inferiores a los de mercado.
Captadores, operadores, empresarios y transportistas
La organización contaba con una estructura perfectamente definida, en la que
cada miembro desempeñaba un rol específico. Por un lado, estaban los
captadores de datos, encargados de obtener documentación de empresas
legítimas. Por otro lado, estaban los operadores digitales, responsables de
formalizar las contrataciones fraudulentas.
Asimismo, los empresarios colaboradores, eran los que adquirían el
combustible ilícito a precios aproximados de 1 euro por litro y por último, los
transportistas, que utilizaban camiones y furgonetas con depósitos de gran
capacidad, así como contenedores de hasta 1.000 litros, para maximizar la
extracción y transporte del combustible.
Intervención y recuperación de combustible
Durante la inspección de una nave perteneciente a una empresa de material
eléctrico, los agentes localizaron parte del combustible sustraído, procediendo
a la incautación de un total de 18.000 litros de gasóleo obtenidos mediante el
uso de tarjetas fraudulentas.
A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a
organización criminal, falsedad documental, usurpación de estado y fraude de
identidad corporativa.
Recomendaciones para evitar este tipo de estafas
Ante este tipo de delitos, se recuerda la importancia de adoptar medidas
preventivas en el ámbito empresarial:
Verificar siempre que el comercial que realiza la contratación online,
pertenece realmente a la empresa que dice representar, mediante una
llamada telefónica directa al proveedor o entidad con la que se mantiene
la relación comercial y no desde el teléfono utilizado por la persona que
realiza la contratación.
Revisar cuidadosamente la dirección de correo electrónico del remitente,
ya que los delincuentes suelen utilizar direcciones muy similares a las
originales.
- Implantar procedimientos internos de doble verificación antes de autorizar
transferencias/pagos de facturas/entrega de material.
- Utilizar sistemas de autenticación en dos factores (2FA) en las cuentas de
correo electrónico corporativas.
- Formar y sensibilizar al personal sobre los riesgos de fraude digital y las
técnicas de ingeniería social utilizadas por los ciberdelincuentes.
Ante cualquier sospecha de fraude de este tipo, se recomienda la rapidez en
presentar denuncia por los hechos, ante la Guardia Civil.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Unidad Orgánica de
Policía Judicial de Almería, el Área de Investigación del Puesto Principal de
Novelda (Alicante), bajo la dirección de la Autoridad Judicial de Vera
(Almería).