Desmantelada una organización criminal porestafar cerca de 200.000 euros en combustibleen Almería, Alicante y Murcia

Hasta el momento se ha detenido a 15 personas y se han recuperado 18.000 litros de gasoil

La organización obtenía de forma fraudulenta datos de empresas de todo el país para suplantar su identidad y obtener el combustible y adquirir material sin pagarlo, y posteriormente venderlo a menor precio del mercado para obtener beneficio económico

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Motorina

Blue-Eleca”, desarrollada en las provincias de Almería, Alicante y Murcia, ha

desarticulado una organización criminal dedicada a cometer estafas, falsedad

documental y receptación. La actuación se ha saldado con la detención de 15

personas en distintos puntos del territorio nacional, acusadas de defraudar

más de 196.000 euros mediante la obtención fraudulenta de combustible y

diverso material. Además, los agentes han logrado aprehender 18.000 litros

de gasoil sustraído.

La investigación ha permitido saber, cómo la organización criminal operó

entre los meses de julio y noviembre de 2025, llevando a cabo un sofisticado

fraude basado en la suplantación de identidad de empresas reales. Los

autores utilizaban datos obtenidos ilícitamente de compañías con sede en

distintas provincias españolas, entre ellas Almería, Alicante, Albacete,

Badajoz y Madrid.

Con esta información, procedían a hacerse pasar por dichas empresas para

formalizar contratos online de tarjetas de combustible con compañías del

sector de hidrocarburos, así como para realizar pedidos de material sin

abonar las correspondientes facturas.

Como resultado de ello, las deudas generadas recaían sobre las empresas

suplantadas, mientras que los integrantes de la red obtenían beneficios mediante la reventa del combustible y los productos adquiridos a precios

inferiores a los de mercado.

Captadores, operadores, empresarios y transportistas

La organización contaba con una estructura perfectamente definida, en la que

cada miembro desempeñaba un rol específico. Por un lado, estaban los

captadores de datos, encargados de obtener documentación de empresas

legítimas. Por otro lado, estaban los operadores digitales, responsables de

formalizar las contrataciones fraudulentas.

Asimismo, los empresarios colaboradores, eran los que adquirían el

combustible ilícito a precios aproximados de 1 euro por litro y por último, los

transportistas, que utilizaban camiones y furgonetas con depósitos de gran

capacidad, así como contenedores de hasta 1.000 litros, para maximizar la

extracción y transporte del combustible.

Intervención y recuperación de combustible

Durante la inspección de una nave perteneciente a una empresa de material

eléctrico, los agentes localizaron parte del combustible sustraído, procediendo

a la incautación de un total de 18.000 litros de gasóleo obtenidos mediante el

uso de tarjetas fraudulentas.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a

organización criminal, falsedad documental, usurpación de estado y fraude de

identidad corporativa.

Recomendaciones para evitar este tipo de estafas

Ante este tipo de delitos, se recuerda la importancia de adoptar medidas

preventivas en el ámbito empresarial:

Verificar siempre que el comercial que realiza la contratación online,

pertenece realmente a la empresa que dice representar, mediante una

llamada telefónica directa al proveedor o entidad con la que se mantiene

la relación comercial y no desde el teléfono utilizado por la persona que

realiza la contratación.

Revisar cuidadosamente la dirección de correo electrónico del remitente,

ya que los delincuentes suelen utilizar direcciones muy similares a las

originales.

Implantar procedimientos internos de doble verificación antes de autorizar

transferencias/pagos de facturas/entrega de material.

transferencias/pagos de facturas/entrega de material. Utilizar sistemas de autenticación en dos factores (2FA) en las cuentas de

correo electrónico corporativas.

correo electrónico corporativas. Formar y sensibilizar al personal sobre los riesgos de fraude digital y las

técnicas de ingeniería social utilizadas por los ciberdelincuentes.

Ante cualquier sospecha de fraude de este tipo, se recomienda la rapidez en

presentar denuncia por los hechos, ante la Guardia Civil.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Unidad Orgánica de

Policía Judicial de Almería, el Área de Investigación del Puesto Principal de

Novelda (Alicante), bajo la dirección de la Autoridad Judicial de Vera

(Almería).