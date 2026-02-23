José María Martín: “El Gobierno autoriza este viernes el trasvase del Negratín al Almanzora”

El trasvase, regulado por una Ley de 1999, permite llevar un máximo de 50hm3 al año de la cuenca de Guadalquivir a las Cuencas Mediterráneas andaluzas

El tren de borrascas ha dejado el pantano del Negratín al 56,44% de su capacidad, con más de 322 hm3 embalsados

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha anunciado hoy que la Comisión de Explotación del trasvase Negratín-Almanzora, presidida por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), autorizará este viernes la inmediata transferencia de agua a la provincia de Almería procedente del embalse granadino. Este órgano técnico, que decide la transferencia de recursos hídricos, incluye representantes del MITECO, las Confederaciones Hidrográficas implicadas y usuarios.

El trasvase Negratín-Almanzora, regulado por una Ley de 1999, permite llevar un máximo de 50hm3 al año de la cuenca de Guadalquivir a las Cuencas Mediterráneas andaluzas. De ese volumen, 43 Hm3 están destinados al riego y los 7 Hm3 restantes para abastecimiento humano.

La ley establece dos condiciones para que el trasvase se pueda llevar a cabo: que el volumen de agua en el embalse del Negratín exceda de 210 hm3 y que el volumen embalsado en el Sistema de Regulación General del Guadalquivir supere el 30%.

“En la actualidad, ambas circunstancias se cumplen, con lo que el trasvase al Almanzora se va a activar ya. Es una noticia fantástica que se añade a otra que es fundamental para nuestra tierra: las obras que ya han comenzado para la reparación de la planta desaladora Bajo Almanzora I. Previsiblemente, a principios del año que viene, la planta comenzará a producir esos 15Hm3 vitales para nuestra tierra y para nuestra agricultura”, ha recordado Martín Fernández, que visitó la semana pasada el avance de estas obras.

El trasvase del Negratín ha estado cerrado casi cinco años al no cumplirse las condiciones técnicas que fija la normativa. Las distintas borrascas registradas desde el pasado mes de diciembre han permitido que el pantano esté, actualmente, al 56,44% de su capacidad, con un total de 322,314 hm³ embalsados.