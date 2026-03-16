El Ayuntamiento de Benahadux solicita su adhesión al sistema VioGén de protección a las víctimas de violencia de género

Una vez firmado el convenio y la posterior publicación en el BOE, Almería tendrá 33 un total municipios adheridos a VioGén

El Ayuntamiento de Benahadux, a través de la Junta Local de Seguridad, ha solicitado la adhesión al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, VioGén. Al acto ha asistido la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Loly Cruz, y la alcaldesa de esta localidad, Noelia Damián, junto a representantes municipales, de la Guardia Civil y de la Policía Local del Ayuntamiento de este municipio. Con la firma de Benahadux, la provincia de Almería sumará un total de 33 localidades adheridas a VioGén.

Tras la firma del acuerdo, Cruz ha querido expresar “el agradecimiento al ayuntamiento por haber iniciado los trámites y mostrar de esta forma la voluntad de trabajar de forma coordinada con el Ministerio del Interior para hacer frente a la violencia contra la mujer”. También ha expresado “el firme compromiso del Gobierno de España que necesita de la colaboración de todas las administraciones para que las políticas de igualdad y contra las violencias machistas sigan implementándose y puedan trasladarse a toda la sociedad”.

Por su parte, la alcaldesa de Benahadux ha afirmado que “con la adhesión a este sistema tenemos una herramienta fundamental para la coordinación y el seguimiento de los casos de violencia de género lo que nos permitirá reforzar la protección y la atención a las mujeres de nuestro municipio”.

Tras la aprobación del procedimiento operativo de coordinación entre la Comandancia de la Guardia Civil y el Ayuntamiento, el siguiente paso será la firma del correspondiente convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el consistorio de Pechina y la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado. Una vez finalizados estos pasos, la Policía local de esta localidad tendrá acceso al sistema VioGén y colaborará con la Guardia Civil en la protección de las mujeres que, en el municipio, sean víctimas de violencia de género. Para la inclusión en el programa, las localidades que quieran solicitar su adhesión precisan contar con al menos un agente de Policía Local.

Con la adhesión de Pechina serán en total 33 el número de municipios de la provincia de Almería dentro del sistema VioGén, tras las recientes incorporaciones de Gádor, Abrucena, Fiñana y Pechina.

Fiestas patronales

Durante la reunión de la Junta Local de Seguridad también se ha preparado el dispositivo de coordinación previsto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil y Policía Local con motivo de las fiestas patronales de Benahadux en honor a San José que se celebran durante esta semana en esta localidad del Bajo Andarax.