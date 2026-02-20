El Ayuntamiento de Cantoria refuerza la red de pluviales para proteger viviendas y garajes frente a episodios de lluvias intensas

Las actuaciones se centran en varias calles del municipio y buscan evitar inundaciones como las registradas tras la DANA de octubre de 2024

El Ayuntamiento de Cantoria ha sacado a concurso las obras de refuerzo y remodelación de la red de pluviales del municipio con el objetivo de mejorar la protección de viviendas, garajes y espacios públicos frente a episodios de lluvias intensas, tras constatar que la infraestructura actual resulta insuficiente en varios puntos del casco urbano.

La actuación responde directamente a los daños y problemas detectados tras las lluvias del 29 de octubre de 2024, cuando se produjeron entradas de agua en viviendas y garajes como consecuencia de la limitada capacidad de evacuación de la red de pluviales existente. A partir de ese episodio, los servicios técnicos municipales han identificado la necesidad de ampliar y reforzar distintos tramos de la red para reducir el riesgo de inundaciones en el futuro.

“Desde que llegamos al gobierno de Cantoria en 2015, hemos ido trabajando poco a poco, en la mejora de esa red de pluviales para minimizar los daños de las lluvias que año tras año se venían repitiendo. Somos un municipio muy extenso, con muchísimos núcleos de población y nuestras posibilidades económicas son las que son, así que, como siempre y como en todo, un año acometemos una zona y el siguiente la de más allá porque no nos podemos permitir sacar una súper obra que nos lleve a hacer todos a la vez, que ya nos gustaría. Lo importante, como en el caso de los accesos a núcleos, caminos, iluminación pública, y otros tantos frentes que estaban abiertos, es que hemos ido dando respuesta, creo que a todos, pero en cualquier caso esta es una tarea que nunca acaba”, afirma Puri Sánchez, alcaldesa de Cantoria.

Las obras se ejecutan en varias vías del municipio, entre ellas las calles Alamicos, Ermita, Juan Carlos I, San Cayetano, Alcalde Cristino y Orán, así como en el Paseo López Cuesta y la avenida del Almanzora, en la zona del Recinto Ferial. Se trata de puntos especialmente sensibles en episodios de lluvias torrenciales, donde la acumulación de agua genera problemas recurrentes para los vecinos.

El refuerzo de la red de pluviales tiene como finalidad mejorar la capacidad de recogida y evacuación del agua de lluvia, aumentando la seguridad de los inmuebles y reduciendo los daños materiales que se producen cuando la red se ve desbordada. El servicio que se presta con esta actuación incide directamente en la protección de las viviendas, la movilidad urbana y la conservación del viario público.

El Ayuntamiento impulsa estas obras ante la falta de medios propios suficientes para acometer actuaciones de esta envergadura, tanto desde el punto de vista técnico como material y humano. La intervención se financia con recursos municipales y con una subvención estatal destinada a la recuperación de infraestructuras dañadas por fenómenos meteorológicos adversos.

El presupuesto de las obras asciende a 167.348,20 euros (IVA incluido) y el plazo máximo de ejecución se extiende hasta el 31 de julio de 2026, permitiendo actuar con carácter preventivo antes de futuros episodios de lluvias intensas. La ejecución de los trabajos estará supervisada por los servicios técnicos municipales, que velarán por su correcta realización.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Cantoria refuerza un servicio básico vinculado a la seguridad y al bienestar cotidiano de la población, actuando de forma preventiva sobre una infraestructura esencial para reducir el impacto de fenómenos meteorológicos extremos en el municipio.