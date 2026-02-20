‘Carboneras Cup’ será el epicentro del fútbol base de la provincia el fin de semana del 28F, con 1.000 jugadores

El alcalde y el presidente del Carboneras C.F. presentan un torneo que disputarán 43 equipos de la provincia en el Campo “Blas Belmonte”

El Campo de Fútbol “Blas Belmonte” ha sido el escenario de la presentación oficial de la ‘Carboneras Cup’, el torneo de fútbol base organizado por el Carboneras C.F. con el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Almería y Estrategol que transformará el municipio en una fiesta del deporte base durante el fin de semana del Día de Andalucía.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández y el presidente del club, José Antonio Hernández; han sido los encargados de dar a conocer los detalles del evento deportivo, durante un acto en el que también ha participado la concejala de Deportes, Juana García. El torneo, que se desarrollará desde el 27 de febrero hasta el 1 de marzo, cuenta con la presencia confirmada de 43 equipos de la provincia con los que hasta 1.000 jugadores saltarán al campo de juego en las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín.

Valores y economía

El primer edil ha destacado la doble vertiente de este campeonato. “Esta iniciativa no solo fomenta los valores del deporte en el fútbol base, sino que supondrá un apoyo para la economía local. Recibiremos a cerca de un millar de jugadores, lo que implica que cientos de familias nos visitarán y podrán disfrutar de todo lo que ofrece Carboneras”, ha subrayado.

Por su parte, el presidente del Carboneras C.F. ha resaltado la oportunidad que supone para la cantera local este campeonato. “Con este torneo acercamos a nuestros jugadores la posibilidad de disfrutar en su casa de las competiciones de alto nivel que viven en otros municipios. Además, estamos orgullosos de que el equipo anfitrión vaya a tener una presencia destacada, con 8 equipos compitiendo en las tres categorías”.

Cartel de primer nivel

La ‘Carboneras Cup’ contará con 43 equipos confirmados que competirán en las categorías de Prebenjamín, Benjamín y Alevín. El torneo ha logrado atraer a las canteras más potentes de la provincia, destacando la participación de clubes como la U.D. Almería, U.D. Pavía, La Cañada o el Cuevas C.F.

Este alto nivel competitivo asegura un espectáculo deportivo de calidad para los aficionados que se acerquen al “Blas Belmonte” durante las tres jornadas de competición.

Todo listo

Para concluir, desde el Consistorio se ha reafirmado el compromiso con el deporte base, señalando que el mantenimiento y la puesta a punto de las instalaciones del “Blas Belmonte” son esenciales para que eventos de esta envergadura sean un éxito.

Con la presentación oficial de la ‘Carboneras Cup’, la localidad calienta motores para darse cita en tres jornadas en las que el deporte, la convivencia y el futuro del fútbol almeriense serán los grandes protagonistas.