La Junta coloca la primera piedra de la EDAR de Cantoria que permitirá reforzar el saneamiento y la calidad del agua

El Gobierno andaluz invierte 3,3 millones de euros en una infraestructura declarada de interés autonómico que beneficiará a casi 4.000 habitantes

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, ha colocado la primera piedra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y del colector general de Cantoria, una actuación declarada de interés de la Comunidad Autónoma destinada a resolver de forma definitiva la problemática de saneamiento y depuración del municipio y de la pedanía de El Llano. Durante el acto han estado acompañados por la alcaldesa de la localidad, Purificación Sánchez.

Aránzazu Martín ha destacado que “esta actuación supone un avance decisivo para garantizar un saneamiento eficaz y cumplir con los valores límite de emisión establecidos por la normativa vigente”, y ha subrayado que “con esta nueva infraestructura hidráulica damos respuesta a una demanda histórica del municipio, mejorando la calidad ambiental y la seguridad del sistema de depuración”.

La nueva depuradora tendrá una capacidad total de tratamiento de 653,48 metros cúbicos al día y dará servicio a una población estimada de 3.844 habitantes en el año horizonte. El sistema de tratamiento será biológico, mediante contactores biológicos rotativos (biodiscos), una tecnología eficaz y adaptada a las necesidades del municipio.

La actuación, adjudicada por un importe de 3.370.661,70 euros (IVA incluido), cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses, de los que 12 corresponden a la ejecución de obras y 6 a pruebas de funcionamiento. La nueva EDAR sustituirá a la actual depuradora, que presenta un sistema de tratamiento obsoleto e incompleto y se encuentra, además, en zona inundable del río Almanzora.

La solución proyectada contempla la construcción de la nueva planta en una parcela situada topográficamente por encima de la actual instalación, lo que garantiza su protección frente a avenidas con un periodo de retorno de 500 años. Para ello se ejecuta un muro perimetral de escollera y se eleva la plataforma de implantación por encima de la cota de inundación.

La línea de agua incluirá pretratamiento con desbaste y tamizado, desarenado y desengrasado, tanque Imhoff para decantación y digestión anaerobia de fangos, dos líneas de biodiscos en paralelo y decantación secundaria, así como desinfección mediante hipoclorito sódico antes del vertido final al río Almanzora. Asimismo, se instalará un sistema de desodorización por carbón activo para minimizar posibles molestias por olores.

En paralelo, se ejecuta un colector general de 219 metros de longitud que agrupará los vertidos por gravedad hasta la nueva planta, así como la conexión eléctrica mediante una línea aérea de media tensión y la conexión a la red municipal de agua potable para el funcionamiento de las instalaciones.

“Con esta actuación – concluye la delegada- incluida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas en Andalucía, la Junta refuerza su compromiso con la mejora de las infraestructuras hidráulicas, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de los municipios del interior de la provincia”.