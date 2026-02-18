El Ayuntamiento de Cantoria saca a concurso el Servicio de Ayuda a Domicilio para mejorar la atención a personas dependientes y mayores

El servicio atiende actualmente a 119 personas en el municipio y permite ofrecer cuidados personales y apoyo en el hogar a quienes tienen dificultades para desenvolverse de forma autónoma

El Ayuntamiento de Cantoria ha sacado a concurso el Servicio de Ayuda a Domicilio, un recurso esencial de atención social que se presta directamente en los hogares y que está dirigido a personas en situación de dependencia, personas mayores y unidades de convivencia con dificultades para desenvolverse de manera autónoma en su entorno habitual. La inversión que destina el equipo de gobierno de la alcaldesa Puri Sánchez a este capítulo supera los 3,5 millones de euros para los cinco próximos años.

El servicio proporciona, a través de personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones de carácter preventivo, asistencial y rehabilitador que permiten a las personas usuarias permanecer en su domicilio en condiciones de seguridad, dignidad y bienestar. Incluye tanto la atención vinculada al Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia como la ayuda a domicilio no vinculada a la Ley de Dependencia, integrada en las prestaciones básicas de los servicios sociales municipales.

“Con este nuevo modelo vamos a gestionar de una manera más eficaz y cercana la asistencia de nuestros mayores. Hemos tenido la suerte de que las empresas que ha concurrido atesoran una enorme experiencia y buena valoración por parte de aquellos para quienes ya han trabajado, y agracemos el interés que han tomado en nuestro municipio. Es cierto que han captado lo que queremos, y es precisamente un servicio ser más cercano, más humano y sensible con las personas a las que se dirigen estas medidas de atención”, afirma la alcaldesa de Cantoria, Puri Sánchez.

Durante el año 2024, el Servicio de Ayuda a Domicilio atendió en Cantoria a un total de 119 personas, de las cuales 106 contaban con reconocimiento de dependencia y 13 recibieron atención a través del sistema no vinculado, lo que da cuenta de la relevancia social y el impacto directo del servicio en la vida cotidiana de numerosos vecinos y vecinas del municipio.

La contratación del servicio responde a la necesidad de garantizar una atención continuada, de calidad y adaptada a las necesidades reales de las personas usuarias. El Ayuntamiento justifica esta medida en “la voluntad de mejorar la atención, reforzar la asistencia personalizada y asegurar una respuesta suficiente ante el aumento previsto de la demanda, derivado tanto del envejecimiento de la población como de la existencia de expedientes de dependencia pendientes de resolución”.

El servicio se presta en el propio domicilio de las personas usuarias e incluye apoyo en las tareas básicas de la vida diaria, atención personal, acompañamiento y otras actuaciones orientadas a favorecer la autonomía personal y prevenir situaciones de aislamiento o deterioro. Se trata, por tanto, de un servicio público de proximidad que incide directamente en la calidad de vida de las personas más vulnerables.

El Ayuntamiento de Cantoria asume la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio a través de una empresa especializada debido a la insuficiencia de medios humanos propios para su prestación directa, garantizando en todo caso la supervisión municipal y el cumplimiento de los estándares establecidos por la normativa autonómica en materia de servicios sociales.

La prestación del servicio tiene una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga, y se adapta en todo momento a las necesidades reales de las personas usuarias, tanto en número de horas como en intensidad de la atención, de modo que el servicio se ajusta a la evolución de la demanda social en el municipio.