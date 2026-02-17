La Hermandad de la Virgen del Mar celebrará el 75º Aniversario de la Coronación de la Patrona con una procesión extraordinaria, exposición, conferencias y conciertos

Antonio Verdegay Flores

Los cultos religiosos comenzarán el 8 de abril, cuando la sagrada imagen de la Stma. Virgen del Mar se presentará en veneración en el presbiterio de su Santuario

La Hermandad de la Santísima Virgen del Mar, Patrona de Almería, conmemora, durante este año 2026, el 75º Aniversario de la Coronación Canónica de la Stma. Virgen del Mar, una efeméride histórica que está marcando de manera extraordinaria la vida espiritual y social de nuestra ciudad.

Tras la presentación el pasado mes del logotipo, cartel anunciador y video promocional del aniversario actual, y del venidero que conmemorará el 525 aniversario de la aparición de la Stma. Virgen del Mar en la playa de Torregarcía, la Hermandad encara los actos centrales de tan marcada efeméride. En la asamblea de esta tarde se informará sobre el programa completo.

El miércoles 8 de abril, fecha en la que se conmemora el 75º aniversario de la Coronación Canónica, la sagrada imagen de la Stma. Virgen del Mar se presentará en veneración en el presbiterio de su Santuario, donde los fieles podrán acudir de forma ininterrumpida durante todo el día. A las 12:00 horas tendrá lugar el rezo del Ángelus, acompañado del ofrecimiento al repique general de campanas de todos los templos de la ciudad. La jornada culminará a las 20:00 horas con la Solemne Salve e Himno en honor a la Patrona, con la participación de la Coral Virgen del Mar. Los cultos religiosos incluirán un triduo en los días sucesivos, del 9 al 11 de abril.

Los actos principales del aniversario se celebrarán el domingo, 12 de abril, comenzando a las 8:00 horas cuando la Stma. Virgen del Mar saldrá de su Santuario en Devoto Traslado hasta la plaza de la Constitución. Desde allí, a las 10:00 horas se celebrará la Santa Misa Estacional conmemorativa del 75º Aniversario de la Coronación Canónica, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Gómez Cantero, Obispo de Almería, y retransmitida por Canal Sur Televisión. El regreso de la venerada Imagen de la Patrona de Almería hacia su Santuario se iniciará a las 11:45 horas en Solemne Procesión por las calles de la ciudad, en un itinerario especialmente diseñado para este aniversario.

Este 75º Aniversario no solo contará con actos religiosos, ya que se extenderá durante todo el año con ciclos de conferencias, conciertos y gran variedad de actos que se desgranaran en lo sucesivo. Muestra de ello es el concierto de la OCAL ‘Pura Luz’ que se celebrará este próximo domingo, 22 de febrero, a las 12:30 horas, en el auditorio Maestro Padilla.

Como ya se anunció el pasado mes, en octubre se podrá disfrutar de una exposición cuyo eje central será precisamente la Coronación de la Virgen del Mar. Muestra, patrocinada por la Fundación Cajasol, y que se celebrará en el emblemático Patio de Luces de la Diputación de Almería, permitiendo contemplar piezas históricas, documentos y enseres de gran valor devocional y patrimonial, con una mirada profunda a este acontecimiento que forma parte del alma de la ciudad.

La Hermandad invita a todos los fieles y al conjunto de la sociedad almeriense a participar activamente en estos actos, que no sólo conmemoran un hecho histórico, sino que reafirman el vínculo profundo entre la ciudad de Almería y su Patrona, la Virgen del Mar.