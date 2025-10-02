El Ayuntamiento de Huércal de Almería hace entrega del nuevo Centro Deportivo a la empresa concesionaria

Macarena González

La infraestructura contempla la mayor inversión realizada en la historia con fondos propios del consistorio y asciende a 3,2 millones de euros en total

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, acompañado por los concejales de Urbanismo, María del Mar Castelo, y de Deportes, Jesús Pomedio, ha hecho entrega de la llave del nuevo Centro Deportivo Municipal a la empresa concesionaria de su gestión, una cesión que se ha hecho oficial en el Ayuntamiento de Huércal de Almería con la firma del acuerdo tras la que ambas partes han visitado la instalación deportiva.

El nuevo espacio municipal para el deporte es la mayor inversión realizada por el Ayuntamiento huercalense en su historia con fondos propios, que ha supuesto en total más de 3,2 millones de euros y ha supuesto un proceso de varios meses de licitación hasta ser finalmente adjudicado.

Este es un nuevo paso más hacia la tan deseada apertura de la instalación, que tendrá lugar, según los plazos marcados por la empresa concesionaria, para el 9 de enero, puesto que una vez adjudicada la gestión y firmada la cesión la empresa tiene que acondicionar y equipar el centro deportivo para su puesta en marcha.

El Centro Deportivo está ubicado en el Paseo del Generalife junto al Teatro Multiusos, ocupa una parcela de más de 5.000 metros cuadrados con 2.500 de superficie útil. En sus dependencias cuenta con sala fitness (cardio, fuerza, funcional y peso libre), piscina cubierta con calles diferenciadas por nivel y espacios para actividades grupales y polivalentes.

Además, la instalación ofrecerá actividades para todos los niveles, como yoga, pilates, dance, tono, GAP, entrenamiento funcional o aquagym, así como cursos de natación y entrenamiento acuático para todas las edades, incluyendo bebés, infantil, juvenil, adultos, embarazadas y natación terapéutica.

“Hemos dado otro paso necesario para la apertura de esta instalación, muy demandada por los vecinos de Huércal de Almería y cuya inauguración se ha visto retrasada por un contencioso entre las empresas concursantes, pero la cuál estamos deseando que finalmente abra sus puertas para que todos podamos finalmente disfrutar de ella”, ha explicado Ismael Torres.