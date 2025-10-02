Home / Deportes / Horarios de los partidos CBM Cantera Sur El Ejido

Horarios de los partidos CBM Cantera Sur El Ejido

octubre 2, 2025 9:34 pm

Pese a que algunas competiciones sí han empezado para el Club Balonmano Cantera Sur El Ejido, le toca descansar al filial azulino en la Segunda División Nacional y sí actuarán tanto el conjunto ejidense de la Primera División Nacional como Cantera Sur-Urci Almería de la División de Honor Juvenil. Adjuntamos los horarios de los partidos. 

HORARIOS 04-10-25

EquipoPartidoDía-HoraPistaCiudad
Primera División Nacional SéniorBM Bolaños – CBM CANTERA SUR EL EJIDOS-20.00Pab. Macarena AguilarBolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Segunda División Nacional SéniorCBM CANTERA SUR EL EJIDO B (Descanso)   
División de Honor Juvenil CBM CANTERA SUR-CD URCI ALMERÍA         Trops Atlético Málaga CD MaristasS-20.00Pab. CEIP San IndalecioLa Cañada de San Urbano (Almería)
