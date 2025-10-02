Horarios de los partidos CBM Cantera Sur El Ejido

Pese a que algunas competiciones sí han empezado para el Club Balonmano Cantera Sur El Ejido, le toca descansar al filial azulino en la Segunda División Nacional y sí actuarán tanto el conjunto ejidense de la Primera División Nacional como Cantera Sur-Urci Almería de la División de Honor Juvenil. Adjuntamos los horarios de los partidos.

HORARIOS 04-10-25

Equipo Partido Día-Hora Pista Ciudad

Primera División Nacional Sénior BM Bolaños – CBM CANTERA SUR EL EJIDO S-20.00 Pab. Macarena Aguilar Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) Segunda División Nacional Sénior CBM CANTERA SUR EL EJIDO B (Descanso) División de Honor Juvenil CBM CANTERA SUR-CD URCI ALMERÍA Trops Atlético Málaga CD Maristas S-20.00 Pab. CEIP San Indalecio La Cañada de San Urbano (Almería)