Horarios de los partidos CBM Cantera Sur El Ejido

Pese a que algunas competiciones sí han empezado para el Club Balonmano Cantera Sur El Ejido, le toca descansar al filial azulino en la Segunda División Nacional y sí actuarán tanto el conjunto ejidense de la Primera División Nacional como Cantera Sur-Urci Almería de la División de Honor Juvenil. Adjuntamos los horarios de los partidos.
HORARIOS 04-10-25
|Equipo
|Partido
|Día-Hora
|Pista
|Ciudad
|Primera División Nacional Sénior
|BM Bolaños – CBM CANTERA SUR EL EJIDO
|S-20.00
|Pab. Macarena Aguilar
|Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
|Segunda División Nacional Sénior
|CBM CANTERA SUR EL EJIDO B (Descanso)
|División de Honor Juvenil
|CBM CANTERA SUR-CD URCI ALMERÍA Trops Atlético Málaga CD Maristas
|S-20.00
|Pab. CEIP San Indalecio
|La Cañada de San Urbano (Almería)