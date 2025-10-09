El Ayuntamiento de Huércal-Overa impulsa la mejora de la Oferta Turística con el proyecto para una Vivienda Rural en San Francisco

Patricia Lopez Rojas

El proyecto se encuentra enmarcado en las obras del PFEA, a la primera fase que ya ha finalizado se sumarán en breve nuevos trabajos para concluir la adecuación de la vivienda

El municipio de Huércal-Overa avanza en la mejora de su infraestructura turística con la finalización de la primera fase del proyecto de Mejoras de Vivienda Turística Rural en Huércal-Overa, un proyecto que se lleva a cabo en una vivienda municipal en San Francisco gracias al Programa de Fomento de Empleo Agrario (P.F.E.A.) impulsado desde la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Huércal-Overa.

Las obras buscan revalorizar una vivienda de colonización agraria de la década de 1960, ubicada en la barriada de San Francisco, con el objetivo principal de transformar y ampliar los espacios para un uso más eficiente, buscando dar mayor amplitud a los dormitorios, cambiar la orientación del salón, y ampliar la cocina, transformando en un alojamiento rural moderno y funcional.

Las mejoras ejecutadas en la primera fase ya concluida han consistido en trabajos de tabiquerías, instalación de una nueva red eléctrica, sustitución del suelo, renovación de carpinterías interior y exterior, pintura y alicatados. Dicha fase ha incluido un total aproximado de 600 jornadas laborales y un presupuesto de ejecución material que asciende a 58.801,94 €. Se sumarán en breve nuevos trabajos para concluir la adecuación de la vivienda

El alcalde, Domingo Fernández, ha destacado que «la mejora de esta vivienda rural en San Francisco es un paso más para la dinamización turística de nuestro municipio. No se trata solo de reformar un edificio; es una inversión que, gracias al programa PFEA, se traduce directamente en empleo para nuestros vecinos y en la puesta en valor de nuestro patrimonio rural. Esta obra transformará una antigua casa en un atractivo destino turístico, atrayendo visitantes y fomentando la economía local.»