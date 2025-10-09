Eco Truck lleva la educación ambiental a las calles de Vícar con divertidas actividades

Noelia Martin Pintor

Permanecerá junto al Parque de la Infancia durante la tarde del viernes día 10

El Ayuntamiento de Vícar y Proamb (Protección Ambiental Integrada) organizan, junto a Fundación Unicaja, Eco Truck, una jornada de actividades ambientales.

Esta caravana ambiental permanecerá instalada en la explanada sur junto al Parque de la Infancia durante la tarde del viernes 10 de octubre. Así, entre las 17.00 y 20.00 horas los viandantes y curiosos podrán recibir información así como ser partícipes de algunas de las entretenidas dinámicas preparadas. Estas mismas están orientadas a la concienciación social sobre asuntos como el consumo responsable, la eficiencia energética, la gestión de residuos o la biodiversidad, entre otros.

Proamb es una consultora dedicada, entre sus principales líneas de trabajo, a la educación ambiental a través de programas específicos y acciones como Eco Truck. En esta ocasión el Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Agricultura y Medio Ambiente, establece una alianza con la entidad para la celebración de la actividad. El objetivo es ahondar en la concienciación del conjunto social sobre el medio ambiente a través de propuestas dinámicas y entretenidas, especialmente para las familias.