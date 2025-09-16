El Ayuntamiento de Huércal-Overa presenta el Otoño Musical de la Escuela Municipal de Música “Martín Alonso” (EMMA)

Patricia López Rojas

La programación incluye 9 citas que se inician este viernes 19 de septiembre con el concierto de Mario Cobo y sus Asombrosas Guitarras

El Ayuntamiento de Huércal-Overa, presenta la programación de eventos que la Escuela Municipal de Música “Martín Alonso” (EMMA) ha preparado para este otoño. El Otoño Musical incluye conciertos y actividades con el objetivo de enriquecer la vida cultural del municipio a la vez que mostrar el talento de alumnos y profesores de la EMMA.

El alcalde, Domingo Fernández, ha detallado que desde el Ayuntamiento “nos sentimos muy orgullosos del trabajo que realiza la Escuela Municipal de Música y de la calidad de sus eventos. Esta programación de otoño es una muestra del compromiso por potenciar la cultura y la educación musical en Huércal-Overa”.

El ciclo «Otoño Musical 2025» se iniciará el 19 de septiembre a las 20:30h, en la Sala de Audiciones Jerónimo Caballero, con el concierto «Mario Cobo y sus asombrosas guitarras». La programación continuará con eventos variados a lo largo de los próximos meses:

6 de octubre, 12:00h: Concierto por el Día de la Hispanidad en la Residencia Ángeles Parra.

16 de octubre, 21:00h: Actuación del Taller de Música Moderna en la Carpa Municipal de Feria.

17 de noviembre: Celebración del Día Internacional del Flamenco con visitas a colegios.

20 de noviembre, 19:00h: Audición de Santa Cecilia, en la Sala de Audiciones Jerónimo Caballero.

9 de diciembre, 18:30h: Actuación en el encendido del alumbrado navideño, en el Hospital La Inmaculada.

12 de diciembre, 20:00h: Concierto de «Pepe Viciana Jazz Trío» en la Sala de Audiciones Jerónimo Caballero.

18 de diciembre, 20:00h: Audición de Navidad en la Sala de Audiciones Jerónimo Caballero.

20 de diciembre, 20:00h: Concierto de Navidad de la Coral Municipal y la Orquesta de Guitarras EMMA en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

El alcalde invita “a los vecinos a disfrutar de estos conciertos y las actividades que se han preparado todas ellas con entrada gratuita».