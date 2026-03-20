El Ayuntamiento de Huércal-Overa refuerza su apoyo a la Semana Santa con la entrega de subvenciones a las Cofradías y Hermandades

Patricia López Rojas

Estas ayudas se suman a la cesión de casetas de feria y a las subvenciones para la construcción y de las Casas Museo

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha hecho entrega de las ayudas municipales destinadas a las Hermandades y Cofradías del municipio (La Borriquita, Paso Morado, Paso Blanco y Paso Negro). Estas subvenciones cuya cuantía total asciende a 78.000€ tienen como objetivo principal colaborar con los gastos derivados de los desfiles procesionales de la Semana Santa huercalense, una celebración de referencia que cuenta con la distinción de Interés Turístico Nacional.

Este respaldo económico no es una acción aislada, sino que forma parte de una estrategia integral de apoyo a las Cofradías. Cabe destacar que estas ayudas se añaden a otros importantes esfuerzos municipales, como la cesión gratuita de las casetas de Feria para la recaudación de fondos y las ayudas para la construcción y adecuación de las Casas Museo, espacios fundamentales para la conservación del patrimonio artístico de las hermandades.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado que “nuestras Hermandades y Cofradías son el motor de nuestra tradición más querida. Con esta entrega de ayudas, reafirmamos nuestro compromiso con el esfuerzo incansable que realizan los cofrades durante todo el año. No solo estamos apoyando un sentimiento religioso y cultural, sino que invertimos en un evento que es clave para el desarrollo económico y la proyección turística de Huércal-Overa a nivel nacional».

La Semana Santa no es solo el evento más emblemático para los huercalenses por su arraigo cultural, sino que es un dinamizador del comercio y la hostelería local, atrayendo cada año a miles de visitantes. Con este gesto, el consistorio busca garantizar que el esplendor de las procesiones siga creciendo, fortaleciendo la identidad del municipio y asegurando que su patrimonio histórico y artístico se mantenga en las mejores condiciones para las generaciones futuras.