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El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana sábado, 21 de marzo, de 17.00 a 20.30 horas

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marzo 20, 2026 3:39 pm

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana sábado, 21 de marzo, de 17.00 a 20.30 horas, debido al traslado de imágenes titulares de la Hermandad de la Coronación, de Los Molinos, con el siguiente itinerario: Parroquia de Santa María Magdalena, Juan Segura Murcia, Carretera de Níjar, El Olivo, Rosa Felices, Pilares, Manuel Azaña, Carrera del Perú, Carretera de Ronda, San Juan Bosco, Altamira (en sentido contrario a la circulación), Colegio La Salle-Virgen del Mar.

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