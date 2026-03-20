La Junta homenajea en Almería a su personal jubilado durante el último año

El acto reúne a los 92 trabajadores que han finalizado su etapa profesional en la Administración autonómica durante el 2025



La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha presidido el acto de homenaje al personal jubilado durante el último año, acompañada por la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez.

Un total de 92 empleados públicos, tanto personal funcionario como laboral de las distintas delegaciones de la Junta de Andalucía en Almería, se han jubilado durante el pasado año 2025. En su intervención, Aránzazu Martín ha destacado que este homenaje supone un “merecido reconocimiento” a la labor desarrollada por estos trabajadores a lo largo de su vida profesional, subrayando el compromiso, la dedicación y la vocación de servicio público que han demostrado en el desempeño de sus funciones.

La delegada del Gobierno ha agradecido a los homenajeados su contribución al funcionamiento de la Administración autonómica, señalando que han sido “pilares fundamentales en la consolidación de la Junta de Andalucía”, además de protagonistas de su evolución y modernización, siempre con el objetivo de ofrecer un servicio público de calidad a la ciudadanía.

Por delegaciones, el personal jubilado se distribuye en 3 trabajadores de la Delegación del Gobierno; 4 de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; 6 de la Agencia Tributaria de Andalucía (ATRIAN); 9 de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; 6 del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); 11 de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; 5 de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía; 5 de Turismo, Cultura y Deporte; 7 de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; 23 de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; 9 de Sostenibilidad y Medio Ambiente y 4 de Justicia, Administración Local y Función Pública.

La jornada ha incluido también un monólogo a cargo de Antonio Hidalgo, antes de la clausura del acto, que ha corrido a cargo de la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez.

Durante su intervención, Gómez ha señalado que “este homenaje reconoce la trayectoria de quienes han dedicado su vida al servicio público, contribuyendo con su trabajo al funcionamiento y la mejora de la Administración”. Asimismo, ha subrayado que “los empleados públicos son una pieza clave para garantizar unos servicios de calidad a la ciudadanía, y su compromiso y vocación dejan una huella que trasciende su etapa profesional”.