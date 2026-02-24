La exposición ‘Escultura Abstracta Metal’ muestra el talento joven del Proyecto Aura

El Vicerrectorado de Cultura y Sociedad ofrece hasta el próximo 24 de marzo la obra de Judith Vegas, estudiante de la Universidad de Almería seleccionada de entre los artistas que forman parte de esta iniciativa: “Trabajo con títulos muy ambiguos para que el espectador le dé su propio discurso y para que no haya ninguna capa superflua en las esculturas”

Con apertura los martes y jueves en horario de 11.00 a 13.00 horas, la Sala de Exposiciones del Paraninfo de la UAL ofrecerá desde este martes y hasta el próximo 25 de marzo la muestra ‘Escultura Abstracta Metal’. Judith Vegas, la autora, presenta una serie de dibujos, pinturas y esculturas abstractas en hierro, en las que ‘la forma no representa un discurso narrativo, sino que se afirma como presencia’. Como aspecto muy destacado está que pertenece al Proyecto Aura, destinado a dar impulso y visibilidad al talento artístico joven. En ese sentido, Vegas es estudiante de la Universidad de Almería y ha tenido la oportunidad de enseñar su creación de la mano del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad.

La exposición ha sido inaugurada por la vicerrectora, María del Mar Ruiz, junto a la jefa de Cultura, Elisa Álvarez, y la propia artista. Han realizado un recorrido por las piezas, que ‘surgen del diálogo directo con el material: corte, soldadura y pátina que transforman las planchas industriales en estructuras tridimensionales trabajando la masa, el vacío, la tensión y el equilibrio’. Así se introduce una muestra en la que se recuerda que ‘la abstracción funciona como un posicionamiento; elimina lo anecdótico para concentrar la experiencia en la relación entre estructura, espacio y el observador’. Cada obra ya sea en 3D o en 2D, ‘es el resultado de una búsqueda formal, de una exploración’, y ‘solo queda lo esencial: la forma, la materia y la experiencia’.

María del Mar Ruiz ha explicado que “lo que enseña esta exposición de escultura es que Judith ha combinado planchas de metal, y con esas texturas que ha conseguido darles a las planchas, con ese corte, ha generado una figura orgánica y una escultura en la que juega también con volúmenes y con sombras”. La ha valorado como “una obra muy evocadora y muy interesante” sobre todo porque “ha conseguido hacer de un material muy duro unas formas que aparentemente resultan flexibles”. En ese sentido, la escultora “ha hecho un trabajo muy bueno”, destacando la vicerrectora que “es estudiante del Máster de Secundaria en la Universidad de Almería e integrante del Proyecto Aura”.

Ha detallado que “Aura es la plataforma de los jóvenes artistas que tenemos en la comunidad universitaria”, cuya finalidad “es, además de integrarlos, darles oportunidades para que empiecen a expresar su creatividad”. Así, “es un motivo de felicidad iniciar esta exposición con Judith”, anunciando Ruiz que “iremos buscando y trabajando con otros artistas para hacer otras exposiciones”, textualmente, recordando que “no solo hay escultores o pintores, sino también músicos y creadores de otras disciplinas artísticas entre el alumnado que va incorporándose”. Ha insistido, por último, en el deseo de “dar oportunidad a jóvenes que están formándose, que están expresando sus inquietudes artísticas”, facilitándoles “estos espacios para que vayan creciendo como artistas”.

Judith Vegas ha puesto en valor que en esta muestra “se trabaja una serie de esculturas abstractas en metal, una serie también de dibujos y de pinturas”. Ella trabaja “la composición, la textura, con maquinarias pesadas”, logrando “que las esculturas se muevan entre lo orgánico con figuras geométricas y que trabajen mucho la composición de diferentes formas, para que sean un bulto redondo y que el espectador le dé su propio discurso”. Ha desvelado que “las patinas son esenciales” y que su deseo es provocar la reacción propia de cada espectador: “De hecho, trabajo con títulos muy ambiguos para que el espectador le dé su propio discurso y no haya capas superfluas en las esculturas, para que la escultura en sí lo sea todo”.

Sobre la elección del metal, “me parece un material súper importante que se ha trabajado en la cultura a lo largo de la historia, y creo que es importante que vuelva”. Ha insistido en que “se trabajaba en el siglo pasado y me parece súper interesante porque con las maquinarias se pueden hacer muchísimas cosas y las composiciones pueden ser muy variadas”. Además, “tiene una fuerza y un peso que marca y que deja huella”. Sobre la iniciativa del Proyecto Aura, “la verdad es que me parece muy, muy guay, porque tener oportunidades como esta de una exposición individual para alguien como yo, que está empezando, que llevo ya dos años desde que salí de la carrera de Bellas Artes, es súper valioso y hace que se pueda empezar a un proyecto a futuro como artista”.

El hierro, con su peso, su resistencia y su capacidad de transformación, ‘se desprende de su función utilitaria para convertirse en lenguaje’ en esta exposición. ‘Las texturas hablan del proceso, las pátinas intensifican la materia y el vacío actúa como parte activa de la composición’, explica la entrada a la sala para que el espectador pueda acometer la visita con la predisposición adecuada. Es muy importante el mensaje inicial de que ‘la obra no impone una interpretación cerrada: se activa con la observación del espectador, en las múltiples perspectivas, en sus planos y sombras’. Desde el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad se invita ‘a encontrar una mirada diferente, a buscar un discurso propio y a crear sentimientos y emociones que surjan de estas obras’.