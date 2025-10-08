Soluciones profesionales en infraestructura IT, armarios rack y periféricos tecnológicos para entornos exigentes

Miguel Trujillo

LOS PRODUCTOS DE PEPEGREEN LLEGAN AL CATÁLOGO DE GLOBOMATIK

Globomatik, mayorista tecnológico de renombre en España, a través de su división profesional Globocorp, ha incorporado a su catálogo la marca española Pepegreen. Esta colaboración refuerza la apuesta de Globomatik por ofrecer soluciones integrales en infraestructura IT, comunicaciones y entornos profesionales, con productos de alto rendimiento, fiabilidad y excelente relación calidad-precio.

Pepegreen, con sede en Barcelona, es una marca española especializada en la fabricación y distribución de armarios rack, sistemas de ventilación, regletas, bandejas y todo tipo de accesorios para telecomunicaciones, redes y centros de datos. Con años de experiencia en el sector y un claro enfoque en la eficiencia y la sostenibilidad, Pepegreen se ha posicionado como un proveedor clave en soluciones técnicas para entornos profesionales, integradores y empresas de telecomunicaciones.

Su catálogo incluye desde armarios rack murales y de suelo, hasta ventiladores industriales, bandejas deslizantes, regletas con protección y accesorios modulares, todos ellos diseñados para cumplir los estándares europeos de calidad y certificación (CE, RoHS). Bajo su línea comercial Powergreen by Pepegreen, la marca promueve soluciones energéticamente eficientes y con un enfoque ecológico, adaptándose a las exigencias actuales del mercado tecnológico.

Lorena Gassó, Product Manager en Globomatik, destaca:

“Contar con Pepegreen nos permite reforzar nuestra propuesta de valor en soluciones IT para entornos profesionales y técnicos. Es una marca que apuesta por la funcionalidad, la fiabilidad y la producción local, lo que encaja perfectamente con las demandas actuales del canal.”

Por su parte, Daniel Puértolas, Responsable de Canal de Pepegreen, añade “Esta colaboración con Globomatik supone una excelente oportunidad para ampliar nuestra red de distribución y acercar nuestras soluciones a más proyectos en toda España. Estamos convencidos de que la experiencia de Globomatik en el canal profesional contribuirá a seguir consolidando la presencia de Pepegreen en el mercado.”