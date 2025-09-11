El Ayuntamiento de Pulpí continúa con las mejoras en las redes de saneamiento de nuestro municipio

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, los concejales del Ayuntamiento, Juanba López y Alfonso Jiménez, y técnicos del consistorio se reúnen con la dirección urbanística de TM Grupo Inmobiliario para analizar el seguimiento del proyecto “Conducción de saneamiento desde estación de impulsión existente hasta la depuradora de San Juan de los Terreros-Pulpí”, cuyo objeto es el de adecuar y mejorar las infraestructuras de saneamiento correspondientes al bombeo 4 de San Juan de los Terreros y su conexión a la estación depuradora de aguas residuales de San Juan de los Terreros.

Las obras, que cuentan con una inversión de 913.192,07 euros, y que avanzan a buen ritmo con estimación de quedar finalizadas para el próximo mes de octubre, están siendo ejecutadas por la Entidad Urbanística de Colaboración del Plan Especial de Infraestructuras de la Zona Costera de Pulpí, en representación del Ayuntamiento de Pulpí, conforme al Convenio interadministrativo de colaboración para la ejecución de obras relativas a sistemas generales de infraestructuras en los sectores costeros del Plan General de Pulpí.

El proyecto de ejecución que define estas obras ha tenido que obtener previamente autorización de Confederación Hidrográfica del Segura y de la empresa gestora del suministro- GALASA. Además, para la ejecución de éste, se han diseñado infraestructuras hidráulicas modernas que permiten la evacuación de las aguas residuales provenientes del bombeo con capacidad suficiente y en condiciones de servicio adecuadas, con la correspondiente mejora y eficiencia del servicio público que prestan para la población de San Juan de los Terreros.

Las principales actuaciones comprenden:

1) Modificación del diámetro de la impulsión adecuándose al régimen de caudales a evacuar.

2) Mejora de trazado alternativo al existente.

3) Adecuación y mejora de los equipos de la EBAR en base a la capacidad de la nueva tubería y los caudales de diseño.

4) Trabajos de adecuación en la EDAR para la implantación de la nueva tubería.

