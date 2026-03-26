El Ayuntamiento de Pulpí refuerza las medidas de prevención frente a los mosquitos

El consistorio pide extremar la vigilancia en viviendas, patios y parcelas para evitar puntos de cría del mosquito tigre y del mosquito común

El Ayuntamiento de Pulpí ha mantenido una reunión de coordinación con la empresa Lokímika, Policía Local y técnicos de medioambiente, para reforzar las actuaciones destinadas a prevenir la proliferación de mosquitos en nuestro municipio, con el objetivo de minimizar la proliferación de posibles focos y de hacer posible una mejor coexistencia de vecinos y visitantes.

En dicha reunión, se ha insistido en la importancia de reforzar en las próximas semanas las medidas de prevención frente a los mosquitos, recordando que la eliminación de puntos de agua estancada en el entorno doméstico sigue siendo la medida más eficaz para reducir su presencia. Los planes oficiales de prevención y control de vectores en España sitúan la gestión de los criaderos y el control larvario como la primera línea de actuación, ya que actuar sobre el agua donde se desarrollan las larvas resulta más eficaz y sostenible que intervenir cuando los mosquitos ya son adultos, debido a que los tratamientos autorizados no tienen los resultados que a todos nos gustaría.

En este sentido, el Ayuntamiento advierte que no todos los mosquitos se crían en los mismos lugares y destaca la especial capacidad de adaptación del mosquito tigre (Aedes albopictus) a nuestros barrios y ciudades. A diferencia de otras especies, este insecto no necesita grandes masas de agua; le basta con pequeñísimas cantidades acumuladas en objetos cotidianos para depositar sus huevos. El mosquito tigre puede reproducirse en pequeñas cantidades de agua en objetos cotidianos como macetas, cubos o juguetes, mientras que otras especies pueden hacerlo en zonas con acumulaciones mayores de agua como drenajes, acequias o balsas.

Basándose en los informes técnicos de Sanidad y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, el Consistorio señala como puntos críticos; elementos tan comunes como los platos de las macetas, cubos, juguetes olvidados al aire libre, jarrones o canalones atascados. Es fundamental vigilar cualquier objeto capaz de retener agua durante unos pocos días, ya que este mosquito prefiere actuar durante el día y pica principalmente en exteriores, lo que aumenta las molestias en jardines y terrazas.

Medidas que se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Pulpí, a las que también añadimos:

• Refuerzo e intensificación del plan de control con la empresa Lokímica, que mantiene durante todo el año un programa de vigilancia activa, fumigación y control de posibles focos en todo el término municipal.

• Bando Municipal dirigido a propietarios de las 380 piscinas que tenemos en nuestro municipio para recordar la obligación de mantenerlas en perfecto estado de mantenimiento y tratamiento del agua.

• Campaña informativa dirigida a la ciudadanía con recomendaciones claras para prevenir focos de cría en viviendas, patios y parcelas.

• Compra de 3.000 plantas de citronela, que se distribuirán en puntos estratégicos del municipio como medida complementaria para ayudar a reducir la presencia de mosquitos.

Compra de trampas de mosquitos para colocar en zonas abiertas y estratégicas de nuestro municipio.

La colaboración ciudadana es clave:

El Ayuntamiento recuerda que la medida más eficaz para reducir los mosquitos es evitar el agua estancada, ya que es donde se desarrollan las larvas.

La detección temprana de estos focos mejora la eficacia de la respuesta preventiva y facilita una actuación más rápida y ajustada al riesgo real. Por ello, se recomienda revisar al menos una vez por semana patios, terrazas, balcones y jardines para:

Vaciar o retirar recipientes que acumulen agua.

Colocar boca abajo cubos, regaderas o juguetes.

Mantener limpios canalones y desagües.

Evitar agua en los platos de las macetas.

Mantener correctamente piscinas, albercas y depósitos.

Además, las recomendaciones oficiales incluyen el uso de mosquiteras en puertas y ventanas, ropa que cubra la mayor parte de la piel cuando sea necesario y repelentes autorizados, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante y las pautas específicas para población infantil o situaciones especiales.

“Prevenir la presencia de mosquitos es una tarea compartida. La colaboración ciudadana es fundamental para reducir los criaderos en origen, especialmente en espacios privados, donde pequeños acúmulos de agua pueden pasar desapercibidos y favorecer la reproducción del mosquito tigre, o donde la falta de mantenimiento puede generar condiciones favorables para otras especies como Culex”, ha remarcado el alcalde durante la reunión. Esta estrategia preventiva se alinea con los enfoques oficiales de vigilancia y control vectorial, que combinan seguimiento técnico, actuación sobre focos y sensibilización ciudadana.

Por su parte, el Consistorio mantiene un compromiso firme con la salud pública mediante un plan de vigilancia activa que no descansa durante todo el año. De manera programada, los servicios municipales llevan a cabo actuaciones de prevención y control en todo el ámbito municipal para localizar y neutralizar posibles focos de proliferación antes de que se conviertan en un problema en el ámbito municipal. Estas tareas incluyen la inspección y tratamiento de imbornales, zonas ajardinadas y puntos críticos de acumulación de agua en la vía pública.

Sin embargo, el Ayuntamiento recuerda que la lucha contra el mosquito —y especialmente frente a riesgos como el Virus del Nilo— es un trabajo de equipo: la eficacia de estos tratamientos profesionales se multiplica cuando se combina con los pequeños gestos de mantenimiento en patios y terrazas privadas.

Desde el Ayuntamiento de Pulpí se insiste en que la prevención es una tarea compartida. Los trabajos de vigilancia y control municipal se mantienen durante todo el año, pero su eficacia aumenta con la colaboración de todos los vecinos. Por todo ello, el Consistorio anima a vecinos y vecinas a incorporar estas revisiones a su rutina habitual durante la temporada de mayor actividad de mosquitos y a comunicar cualquier incidencia relacionada con acumulaciones persistentes de agua en la vía pública a través de los canales municipales habituales, a través del teléfono 950 464 001 o del correo registro@pulpi.es.

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