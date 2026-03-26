El Museo de Arte Doña Pakyta inaugura la exposición ‘De lo terrenal a lo divino’ en los días previos a la Semana Santa

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha visitado hoy esta muestra compuesta por 20 obras pictóricas y escultóricas procedentes de distintas colecciones particulares

El Museo de Arte de Almería Doña Pakyta se adelanta a la celebración de la Semana Santa con la inauguración de la exposición temporal ‘De lo terrenal a lo divino, arte devocional y coleccionismo’, una propuesta cultural que invita a reflexionar sobre la evolución del arte religioso a lo largo de los siglos.

La muestra, organizada por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, ha sido inaugurada este jueves por el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, quien ha destacado el valor de esta nueva iniciativa que se incluye como parte de la programación cultural de la ciudad.

El edil, responsable de la Red Municipal de Museos, ha subrayado que “hasta el próximo 3 de mayo se podrá disfrutar de esta magnífica exposición, compuesta por 20 obras entre pinturas y esculturas procedentes de colecciones particulares”, y ha señalado que la propuesta “establece un interesante diálogo entre historia, estética e iconografía en un momento especialmente significativo, previo a la Semana Santa”.

La exposición reúne una cuidada selección de piezas que abarcan distintos estilos, temáticas y periodos históricos. Desde obras del Renacimiento y el Manierismo del siglo XVI, donde la perfección formal reflejaba la idea de lo divino, hasta creaciones del siglo XIX, pasando por el Barroco de los siglos XVII y XVIII, caracterizado por su capacidad para emocionar al espectador mediante el uso de la luz, el movimiento y una marcada teatralidad.

Pérez de la Blanca ha puesto en valor la importancia de este tipo de iniciativas para la ciudad, afirmando que “para el área de Turismo es un honor colaborar en exposiciones que enriquecen la oferta cultural y museística, especialmente en fechas en las que Almería recibe a numerosos visitantes”. Asimismo, ha animado tanto a almerienses como a turistas a visitar esta propuesta expositiva.

Por su parte, el comisario de la muestra, Alejandro Zamora, ha explicado que “por segundo año consecutivo se pone el foco en la estrecha relación entre el arte devocional y el coleccionismo”. En este sentido, ha destacado que la pintura religiosa ha tenido un papel fundamental en el patrimonio histórico español, reflejo de la profunda religiosidad popular que ha marcado la cultura del país. “Muchas de estas obras han pasado de ser objetos de culto en templos a convertirse en piezas de interés artístico, tanto para el estudio como para el disfrute estético”, ha añadido.

Obra invitada

Como complemento a la exposición, el museo acoge la obra invitada ‘Retrato de Amparo’, de la artista Sofía Morales Sandoval. Se trata de un óleo sobre lienzo fechado en 1950 y perteneciente a la Colección del Museo Ibáñez, que podrá visitarse hasta el 17 de mayo en el hall del museo. La pieza forma parte del ciclo ‘Mujeres Artistas Españolas’.

Horario especial

Durante la Semana Santa, tanto la exposición como el resto del museo mantendrán su horario habitual: de martes a domingo, de 10:30 a 13:30 horas, y por las tardes, de martes a sábado, de 17:00 a 20:00 horas. El museo permanecerá cerrado los lunes.