El Ayuntamiento de Vícar y NOESSO presentan el I Trail La Calzada

Noelia Martin Pintor

Antonio Bonilla ha destacado el carácter solidario y cultural de esta competición deportiva, animando a la ciudadanía a su participación

Antonio Bonilla ha presentado esta mañana el I Trail La Calzada junto al presidente de NOESSO, Juan Sánchez Miranda. Lo han hecho en un acto donde han participado representantes de ambas entidades así como del conjunto de la ciudadanía, en la Sala Corazón de la Casa de la Juventud y el Deporte.

El alcalde de Vícar ha definido esta prueba como una competición solidaria en la que, además, “sintetizamos lo que significa para nosotros el deporte y el turismo activo como valor cultural”. Y es que el recorrido del trail discurrirá por paisajes tan especiales como la Calzada Romana, el Valle de la Villa de Vícar y la falda sur de la Sierra de Gádor. Por su parte, el presidente de NOESSO, asociación colaboradora en esta iniciativa, ha señalado la prueba como una metáfora “para todos aquellos que atraviesan una situación complicada. A todos ellos queremos decirles que es posible salir adelante del mismo modo que es posible completar este exigente recorrido”.

El I Trail La Calzada es una prueba deportiva que ofrece una experiencia única a través de la montaña, la historia y la identidad natural del municipio. Con fecha de celebración el próximo 23 de noviembre, se trata de una competición muy especial y es que ésta será la primera vez que el municipio acoja y organice un Trail de montaña. Contará con tres modalidades de participación: Trail de 21,5km y +820m de desnivel positivo, el Mini Trail de 15km y +640m o el mismo recorrido y distancia que el Mini Trail pero en modalidad senderismo.

Dentro de las particularidades de esta prueba destacan, por un lado, el marco incomparable del paisaje por el que discurre (con línea de salida y meta en el Palacio de Deportes Ciudad de Vícar); así como su carácter solidario a favor de NOESSO, asociación de respuesta integral a personas con problemas de adicción, acompañamiento a menores con dificultades de conducta y promoción de la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión.

Las inscripciones, cuya apertura fue anunciada hace unas semanas, avanzan satisfactoriamente. En este sentido, Antonio Bonilla recuerda que el plazo permanecerá abierto hasta el 19 de noviembre y anima al conjunto de la ciudadanía a participar en cualquiera de las modalidades disponibles.