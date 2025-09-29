Huércal-Overa dedica un espacio a las Religiosas de la Asunción en el 50 Aniversario de su llegada al municipio

Patricia López Rojas

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha dedicado un espacio a las las Religiosas de la Asunción un gesto de agradecimiento y reconocimiento a la labor en el municipio en el 50 Aniversario de su llegada al municipio. La denominación Plaza Religiosas de la Asunción fue aprobada por unanimidad en Pleno y el pasado sábado se descubrió la placa en la misma.

La labor de las Religiosas de la Asunción abarca diversas áreas cruciales para la comunidad, incluyendo la catequesis de los niños que se preparan para la Primera Comunión, atención espiritual y acompañamiento en el hospital, su colaboración en el movimiento Vida Ascendente, el apoyo constante en el despacho parroquial y la acogida y atención directa a las personas en todas sus necesidades.

El Alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado que «este nombramiento es un pequeño, pero sincero, gesto de gratitud de todo nuestro pueblo a medio siglo de dedicación incondicional. Las Religiosas de la Asunción han sido y son un pilar fundamental en Huércal-Overa, su compromiso va más allá de lo espiritual; es un servicio constante a los más vulnerables y una acogida permanente para todos. Con la aprobación por unanimidad de la Plaza Religiosas de la Asunción no solo celebramos su 50 Aniversario, sino que inmortalizamos su legado en nuestras calles.»

El nuevo espacio dedicado a ellas se convertirá en un símbolo de su legado, un espacio que será objeto de una próxima mejora y embellecimiento. Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio que contempla el arreglo de diversas zonas del casco histórico.

Este nombramiento no es el primer reconocimiento oficial del Ayuntamiento a la Congregación. Ya en 2018, el Consistorio les hizo entrega de la Mención Honorífica Especial de la Villa, destacando su incansable trabajo tanto en la evangelización como en la promoción humana en el municipio.