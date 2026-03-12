El Ayuntamiento deja de invertir en Almería 37 millones a pesar del récord de recaudación durante 2025

Herrera: “Tenemos un Ayuntamiento que cobra pero no presta los servicios que merecen los almerienses”

El PP vuelve a votar en contra del barrio de Los Ángeles. Dice no a la propuesta del PSOE de abrir la oficina periférica

“Entre el Ayuntamiento y los organismos autónomos había 57,2 millones previstos en inversiones en 2025 y solo se han gastado 17,5 millones, se ha quedado sin ejecutar el 69,2%. Los almerienses pagan y contribuyen, sin embargo, el Ayuntamiento no está cumpliendo con su parte, que es prestar unos servicios de calidad y hacer las inversiones que necesitan nuestros barrios”.

Es el resumen que la portavoz del PSOE de Almería, Fátima Herrera, realiza de la liquidación del presupuesto de 2025 presentada hoy por el equipo de Gobierno.

Para Herrera, dejar sin invertir casi el 70 por ciento del presupuesto “es un freno a la ciudad, es dinero que durante 2025 no se ha convertido en mejoras: en arreglar calles, en reforzar servicios, en equipamientos, en sombras en parques, en instalaciones deportivas o en accesibilidad”.

Durante su intervención, ha desvelado que “más de 50 partidas del presupuesto, que se correspondían con proyectos para mejorar nuestra ciudad, han tenido cero euros de ejecución”, todo ello mientras en comunicación institucional han doblado el gasto previsto (de 226.000 euros a 539.000 euros). “Es decir: para anunciar y ponerse la medalla, no falta; para ejecutar, sí”, ha resumido. “Si están todo el día en el evento y en la foto, falta tiempo para la gestión. Y Almería no necesita más postureo; necesita obras, servicios y soluciones”, insiste.

Fátima Herrera también ha afeado a la alcaldesa que haya devuelto a lo largo de 2025 más de dos millones de euros de subvenciones concedidas al Ayuntamiento por las distintas administraciones (fondos europeos, Junta de Andalucía o Gobierno de España). En el caso de los fondos europeos aprobados para la remodelación del mercado de Los Ángeles, el Ayuntamiento tuvo que devolver más de un millón de euros por su retraso en la tramita

ción del proyecto y pagar finalmente esa obra con dinero de las arcas municipales. Al respecto, Herrera se ha preguntado “¿cuántas cosas podríamos haber hecho con ese millón en Almería?”.

En su opinión, “esto es lo que más duele: dinero que llega de fuera para mejorar Almería y se pierde por incapacidad de ejecutarlo”, abundando en que “si la alcaldesa no es capaz de ejecutar lo que recauda y lo que le llega de otras administraciones, ¿para qué suben impuestos? ¿Para qué pedir más esfuerzo a la gente si luego el Ayuntamiento no convierte ese esfuerzo en mejoras en la ciudad?”.

En tercer lugar, la portavoz del PSOE se ha referido a la alta recaudación del Ayuntamiento durante 2025: en IBI, presupuestaron 6,1 millones y han recaudado 6,3, en licencias urbanísticas, preveían 1,7 millones y han recaudado 3,1 millones o en aparcamientos públicos, preveían 600.000 y han recaudado 838.000. También se ha referido al dinero procedente del Gobierno de España, preveían 53,4 millones y ha recibido 58,8 millones.

Al respecto, ha reiterado “el dinero está entrando pero no se está traduciendo en mejoras para la ciudad”, por lo que ha concluido que “Almería no puede permitirse un Ayuntamiento que recauda mucho y hace poco, que cobra y no presta. La liquidación de 2025 demuestra una cosa: no falta dinero; falta rumbo, planificación y gestión”.

MOCIÓN OFICINA LOS ÁNGELES

De nuevo, el PSOE ha llevado al Pleno de Almería la necesidad de que vuelva a abrirse la oficina periférica del barrio de Los Ángeles. Ha sido a través de una propuesta defendida por la concejala Carmen Aguilar. Aguilar ha explicado que dicha oficina, cerrada desde el año 2020 prestaría servicio a los más de 10.000 vecinos de Los Ángeles, también a los de los barrios colindantes (Piedras Redondas, Araceli o Almendros).

Aguilar ha expresado su sorpresa por el voto en contra del PP a la apertura de esta nueva oficina, con la excusa de que “están trabajando en ello” ya que lleva cerrada seis años “y han tenido tiempo de sobra para dotarla de personal y abrirla para prestar ese servicio a los vecinos”. “De nuevo, el PP da la espalda al barrio de Los Ángeles, con el cierre de esta oficia y con la falta de mantenimiento del complejo deportivo Jairo Ruiz, también tiene su piscina cerrada desde hace años sin que el Ayuntamiento sea capaz de dar respuesta a los usuarios de este centro”, ha finalizado.

MOCIÓN AGRICULTURA

De otro lado, durante el Pleno de hoy también se ha debatido sobre agricultura gracias a la moción presentada por el concejal socialista José Fernández Mañas. El PP también en este caso ha votado en contra de esta iniciativa que pretendía que la Junta de Andalucía incluyera a Almería en las ayudas a las explotaciones agrarias por el temporal.