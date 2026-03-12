Inicio / Almería / El gran outlet de las tiendas de Almería regresa este sábado al centro con una nueva edición de ‘I Love Chollo’

El gran outlet de las tiendas de Almería regresa este sábado al centro con una nueva edición de ‘I Love Chollo’

Por
No hay comentarios
marzo 12, 2026 4:07 pm

La jornada concluirá con la actuación en directo del grupo de música ‘Generación Beta’, a partir de las 20:00 horas

El centro de Almería volverá a llenarse de ambiente comercial este sábado con la celebración de una nueva edición del ‘I Love Chollo’, una cita ya consolidada que cada año reúne a comerciantes y clientes en torno a grandes descuentos y oportunidades únicas. La jornada comenzará a primera hora de la mañana y se prolongará hasta pasadas las 20:00 horas, momento en el que tendrá lugar la actuación en directo del grupo ‘Generación Beta’.

Impulsado por el Área de Empleo, Comercio e Impulso del Talento del Ayuntamiento de Almería y con el patrocinio de Hyundai Almería, el evento regresa al corazón de la ciudad con el objetivo de acercar las mejores marcas a precios asequibles y dinamizar el comercio local.

Esta edición de ‘I Love Chollo’ se desarrollará de forma principal en el Paseo de Almería (zona de galerías comerciales), calle Méndez Núñez, calle Reyes Católicos y calle Zaragoza.

Desde las 09:30 hasta las 20:00 horas, los comercios de estas vías sacarán sus productos al exterior, ofreciendo descuentos especiales y promociones exclusivas durante toda la jornada. Además, Hyundai Almerialva Motor España expondrá varios de sus vehículos en la calle Reyes Católicos, una propuesta que cada año atrae a numerosos aficionados al motor.

Apoyo al comercio local

La concejala de Empleo, Comercio e Impulso al Talento, Ana Trigueros, ha invitado a almerienses y visitantes a participar directamente en esta edición organizada en el objetivo  “de seguir apoyando al comercio local, siendo esta una más de las iniciativas impulsadas y apoyadas por desde el consistorio”.

Trigueros ha subrayado que se trata de “una jornada con descuentos, ofertas y oportunidades de ahorro que contribuirá a dinamizar la economía local y a dar visibilidad a los pequeños y medianos negocios, atrayendo a más clientes y fortaleciendo el comercio almeriense”.

Taller infantil

Los más pequeños también tendrán su espacio en esta cita. El Centro de Ocio Infantil ‘Bóbole’ organizará un taller infantil de 11:30 a 12:30 horas en una de las calles participantes, ofreciendo una actividad lúdica para disfrutar en familia.

GabinetedePrensa

Related Posts

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico ...
marzo 12, 2026
El Ayuntamiento insta al Gobierno a actuar contra las narcolancha ...
marzo 12, 2026
Almería celebra el Día Mundial del Riñón con un acto de ALCER en ...
marzo 12, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *