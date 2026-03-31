El Ayuntamiento deshabilita los puntos de aparcamiento de bicicletas situados en la carrera oficial de la Semana Santa

Son quince estacionamientos del servicio de alquiler, que no estarán operativos hasta el domingo, 5 de abril, a las 16 horas

El Ayuntamiento de Almería ha deshabilitado los puntos de aparcamiento del servicio de bicicletas eléctricas situados en la carrera oficial de la Semana Santa y las calles de confluencia. Son un total de quince estacionamientos, ubicados en el casco histórico, que no podrán usarse hasta el Domingo de Ramos, 5 de abril, a partir de las 16:00 horas. Los usuarios deberán buscar en las Apps de Bolt o Hoppy las alternativas más cercanas.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Casimiro, afirma que “queremos facilitar el tránsito y la visibilidad durante la Semana Santa y por eso se han desactivado. Eso no quiere decir que no funcione el servicio o no se pueda circular. Al contrario, el servicio ha contado con una gran acogida y se puede pasear sin problemas, siempre fuera de los horarios de las procesiones. Y existen 400 puntos de aparcamiento, por lo que hay alternativas muy cercanas”.

El servicio cuenta con dos empresas operadoras, Bolt y Hoppy, con 300 bicicletas eléctricas cada una, lo que supone un total inicial de 600 bicicletas. Todas ellas son de pedaleo asistido, homologadas conforme a la normativa europea, con asistencia limitada a 25 kilómetros por hora. Es necesario tener 18 años para su uso, y la gestión y cobro del alquiler se hace a través de las aplicaciones móviles de ambas empresas, que compiten en las tarifas. El Ayuntamiento ha establecido un precio máximo para que pueda ser accesible para todos los almerienses.

No se trata de bicicletas convencionales adaptadas, sino de modelos diseñados específicamente para uso compartido urbano: cuentan con chasis reforzado, componentes antivandálicos, iluminación permanente, frenos de alto rendimiento, neumáticos antipinchazos y una conducción estable y accesible para cualquier persona.

En cuanto al estacionamiento, el servicio se apoya en la infraestructura municipal ya existente. Almería cuenta con más de 400 aparcamientos para bicicletas.