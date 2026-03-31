Obras en AL-3105

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la carretera AL-3105entre los PPKK 0+000 y 3+000(T.M. Turrillas), en ambos sentidos, para ello, se realizará el corte total de circulación con desvío alternativo debidamente señalizado.

Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h. del 1 de abril hasta las 20:00 h. del 31 de diciembre de 2026.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/