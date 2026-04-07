El Ayuntamiento destaca el impulso turístico y urbano que ha dado el Paseo a la ciudad durante Semana Santa

La Pasión se erige como un elemento diferenciador en los datos turísticos del primer trimestre del año, llegando a picos del 90% en los principales días de su celebración

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha presentado el balance oficial de la Semana Santa en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto, y el concejal de Turismo, Joaquín Pérez de la Blanca, quien ha detallado los datos turísticos del primer trimestre del año.

Cabrera ha calificado la Semana Santa como “un éxito rotundo”, destacando el excelente desarrollo de todas las procesiones, el respeto del público y el crecimiento de una celebración “que, de Interés Turístico Nacional, sigue consolidándose como uno de los grandes referentes culturales y turísticos de la ciudad”.

La edil ha subrayado especialmente el papel del renovado Paseo de Almería, que ha devuelto protagonismo a la Carrera Oficial, ampliando su capacidad y mejorando su funcionalidad. “Ha sido una Carrera Oficial muy concurrida, ocupada al máximo, que ha ofrecido una imagen inmejorable y ha contribuido al brillante desarrollo de todos los cortejos procesionales”, ha señalado.

En este sentido, ha incidido también en la repercusión económica y turística de la Semana Santa, coincidiendo con el cierre del primer trimestre del año. “Las calles llenas, la hostelería y el comercio funcionando a pleno rendimiento evidencian el valor diferencial que aporta esta celebración a nuestros datos turísticos”, ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor el Paseo de Almería como un espacio estratégico para la ciudad. “Se ha demostrado que su diseño permite albergar grandes eventos como la Cabalgata de Reyes o la Semana Santa, y su versatilidad lo convierte en uno de los elementos clave de la transformación urbana y dinamización del centro histórico”, ha añadido.

Finalmente, Eloísa Cabrera ha reiterado, en nombre del Ayuntamiento, el compromiso de seguir trabajando junto a la Agrupación y el conjunto de la ciudad para continuar mejorando una Semana Santa que es, además de tradición y fe, un importante motor económico y de proyección exterior para Almería.

También el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto, ha realizado un balance “muy positivo” de la semana, destacando la gran afluencia de público: “Hemos sacado Almería entera a la calle, junto a numerosos turistas que han llenado nuestras calles y han acompañado los cortejos procesionales”, ha señalado.

Soto ha mostrado su satisfacción por el impacto económico en la ciudad, especialmente en la hostelería, subrayando que “la Semana Santa supone un impulso fundamental, permitiendo que quienes nos visitan disfruten tanto de nuestras procesiones como de la oferta gastronómica y comercial”.

El presidente ha agradecido de manera expresa la labor del Ayuntamiento, destacando “la comunicación constante y necesaria entre la Agrupación y todas las áreas municipales”, así como el trabajo de la Policía Local y del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.

En su valoración, también ha puesto en valor el regreso del Paseo de Almería como eje de la Carrera Oficial, “con mayor capacidad y ocupada al cien por cien cada día”, así como la creciente presencia de turistas en una celebración declarada de interés turístico nacional.

Soto ha destacado además los avances organizativos y de seguridad, señalando la implantación de medidas como la formación en el uso de desfibriladores, así como la mejora en la fluidez de los cortejos, evitando largos intervalos entre hermandades. Igualmente, ha resaltado la alta participación de jóvenes, “un síntoma claro de que la Semana Santa tiene futuro y seguirá creciendo”.

Igualmente, ha querido subrayar el comportamiento ejemplar de almerienses y visitantes, así como las favorables condiciones meteorológicas que han permitido que todas las hermandades realizaran su estación de penitencia, contribuyendo a una Semana Santa “muy bonita, única y cada vez más cómoda de disfrutar”.

Turismo en Semana Santa

Por su parte, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha detallado que la ocupación media durante la Semana Santa ha alcanzado el 75%, en línea con el año anterior, con hoteles del centro por encima del 80% y algunos establecimientos superando el 90%. Jornadas clave como Jueves y Viernes Santo registraron picos del 90%, cifra que se mantuvo incluso durante el Sábado Santo en muchos alojamientos.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el turismo nacional ha estado liderado por Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, mientras que a nivel internacional destacan Francia, Alemania, Reino Unido y Holanda. La Oficina de Turismo ha atendido a 1.540 personas en 706 consultas, centradas principalmente en itinerarios procesionales, visitas culturales, iglesias y gastronomía típica, siendo además la exposición de Playmobil de Semana Santa un importante atractivo.

Balance trimestral

Respecto al balance del primer trimestre, Pérez de la Blanca ha indicado que cerca de 7.000 personas han pasado por la Oficina de Turismo, lo que supone un incremento de casi 2.000 visitantes respecto al mismo periodo del año anterior. Durante estos meses ha predominado el turismo nacional, especialmente de Madrid y Barcelona, junto a visitantes valencianos.

El edil ha explicado que durante los días laborables ha destacado el turismo vinculado al IMSERSO, generando un flujo constante de visitantes, mientras que los fines de semana han estado marcados por el turismo de parejas. Asimismo, ha subrayado el interés por la programación de eventos como el Carnaval y la Semana Santa, así como por la oferta cultural y gastronómica.

En términos de ocupación hotelera, el trimestre se ha cerrado con una media del 65% (61% en enero, 65% en febrero y 69% en marzo), con hoteles del centro alcanzando hasta el 85% en este último mes.

En materia cultural, la Red Municipal de Museos ha registrado 40.585 visitantes, con especial crecimiento en el Centro de Interpretación Patrimonial, el Yacimiento Arqueológico y el Museo de la Guitarra. También se ha destacado el incremento de actividad en el campo municipal Alborán Golf, con un crecimiento cercano al 4% respecto al año anterior.

Finalmente, el concejal ha destacado la llegada del primer crucero del año, el Seven Seas Voyager, con 700 pasajeros y cerca de 500 tripulantes, como anticipo de una temporada que refuerza el posicionamiento turístico de la ciudad.